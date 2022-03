Das große Engagement für die Menschen in der Ukraine geht weiter. Es werden Spenden gesammelt, Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten gerettet und Hilfspakete geschickt. In der VG Nordpfälzer Land fanden in der vergangenen Woche einige solcher Aktionen statt, bei denen sich auch viele Kinder engagiert haben.

Um Flüchtlingen aus dem Krisengebiet zu helfen, hat ein pfälzisches Busunternehmen 37 Ukrainer kostenlos in die Nordpfalz transportiert. Der Treibstoff wurde von einem Mitbürger gespendet, informiert Michael Cullmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung hat die Leute ehrenamtlich begleitet. Um die Flüchtlinge direkt im Anschluss unterbringen zu können, hatte sich die Verwaltung mit Bürgern, die Wohnraum zu Verfügung stellen konnten, abgestimmt.

„So konnten wir 32 Geflüchteten, fast nur Frauen und Kinder, zielgenau passende Räumlichkeiten mit Familienanschluss anbieten. Weitere fünf werden von Verwandten beherbergt“, teilt Cullmann mit. Seit Anfang vergangener Woche sind die Ukrainer nun in der VG untergebracht. „Sie haben in den vergangenen Tagen Dinge erlebt, die für uns unvorstellbar sind. Bleibt zu hoffen, dass ihr Wunsch, wieder in die Heimat zurückkehren zu können, schnell in Erfüllung geht“, so der Bürgermeister.

Persönlicher Gruß von Kind zu Kind

Mit einer besonderen Hilfsaktion hat das Kita-Bündnis „Nordpfälzer Glückskinder“ auf einen Hilferuf aus dem ukrainischen Sbarasch reagiert. Dort, im Westen der Ukraine, kommen derzeit viele flüchtende Kinder völlig entkräftet an den Grenzübergängen und oft ohne jegliches Hab und Gut an. Die Ukrainer wünschen sich kleine Carepakete für diese ankommenden Kinder. Bekannt wurde diese Situation, weil Sbarasch die Partnerstadt von Glubczyce ist und Glubczyce die polnische Partnergemeinde der VG Nordpfälzer Land. Bürgermeister Michael Cullmann hat sofort zugestimmt, den ukrainischen Kinder zu helfen.

So kam durch einen Impuls aus dem Kitastandort „Bärenstark“ in Mannweiler-Cölln die Idee der „Mutmach-Rucksäcke“ auf. Die Koordination übernahm die pädagogische Gesamtleiterin Claudia Manz-Knoll, unterstützt von Wehrleiter Timo Blümmert, da im Feuerwehrgerätehaus Rockenhausen die zentrale Abgabestelle eingerichtet wurde. Die Eltern wurden gebeten, zusammen mit ihren Kleinen Kinderrucksäcke zu packen: mit Wasser- und Saftflaschen, etwas Süßem, einem kleinen Maskottchen, Malstiften, Malbüchern, Taschen- und Reinigungstüchern sowie einem gemalten, persönlichen Gruß von dem jeweiligen Kitakind, „um nicht mehr ganz so traurig zu sein“.

Kuchen und Waffeln für den guten Zweck

Mehr als 100 prall gefüllte Rucksäcke kamen am Ende aus den sieben Kitastandorten Bisterschied, Dielkirchen, Gundersweiler, Mannweiler-Cölln, Sankt Alban, Seelen und Würzweiler zusammen. „Das Thema ,Krieg’ konnten wir im Dialog mit den Kindern behutsam besprechen. Die Kinder waren froh, ihre Stimmungen schildern und einen eigenen Beitrag zur Hilfe leisten zu können“, so ein Erzieher. Spontan hätten auch Nachbarn und Patentanten die Aktion unterstützt, sodass einzelne Kitakinder gleich mehrere Rucksäcke spendeten. Die VG Nordpfälzer Land organisierte dann die Mitnahme aller Rucksäcke per Hilfskonvoi nach Glubczyce. Dort übernimmt die polnische Partnergemeinde den Weitertransport nach Sbarasch.

Auch die drei Kindertagesstätten in Rockenhausen, die Kita „Regenbogen“, sowie die protestantische und die katholische Kita, haben eine Aktion gestartet, um ukrainische Flüchtlinge zu unterstützen: Mit Hilfe der drei Elternausschüsse wurden am vergangenen Freitag auf dem Wochenmarkt in Rockenhausen Kuchen, Muffins und frische Waffeln, außerdem von der Bäckerei Münzel gespendete Donuts gegen eine Spende verkauft. Insgesamt sind so genau 694 Euro und 80 Cent zusammengekommen. Das Geld wird direkt an Betroffene gespendet.