Die Nonnen des Kloster Gethsemani vermissen ihre Gäste in der Messe und beim Stundengebet. Welche positiven Gedanken man der derzeitigen Corona-Krise entgegensetzen kann und was den Nonnen ganz persönlich Mut macht, das fragte Dieter Kaffenberger im Interview Schwester Magdalena, die Priorin des Klosters.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf das alltägliche Leben im Kloster aus?

Veränderungen spüren wir vor allem, was unsere Kontakte betrifft. Gerade an Ostern sind sonst viele Freunde von uns vorbeigekommen. Wir haben uns Frohe Ostern gewünscht und Osterlämmer oder Ostereier ausgetauscht. Das gab es leider dieses Jahr nicht. Natürlich machen wir uns auch Sorgen um unsere Familien und Freunde, vor allem um die alten Menschen. Es ist ein schrecklicher Gedanke, jemand könnte schwer krank werden oder sogar sterben – und wir könnten nicht hinfahren. Überhaupt ist die Stimmung unter uns ernster geworden, auch unser Gebet. Corona hat uns gezeigt, wie brüchig Vieles ist, auf das wir uns bisher verlassen haben. Wir überlegen uns auch sehr gut, ob es nötig ist, zum Einkaufen oder für andere Besorgungen weg zu fahren. Wegen „Mangel an Toilettenpapier“ war es freilich nicht nötig, denn wir bestellen das bei Behindertenwerkstätten.

Welche Einschränkungen spüren Sie im Kloster am stärksten und sind für Sie am unangenehmsten?

Was uns am meisten fehlt, das sind unsere Gäste in der Messe und beim Stundengebet, denn wir freuen uns immer über die Menschen, die mit uns beten. Aber zur Zeit ist es ja verboten, Gottesdienste abzuhalten. Wir dürfen das nur, weil wir als Kloster eine geschlossene Gemeinschaft bilden – es darf dann niemand von draußen dazu kommen. Das tut uns sehr leid, vor allem in der Karwoche und an Ostern war das hart. Wir hatten sonst immer ein Osterfrühstück vorbereitet für die Menschen, die mit uns die Osternacht gefeiert haben. Auch das fiel nun leider aus.

Was macht Ihnen trotz der Gesamtsituation Mut?

Mut machen natürlich die guten Nachrichten, die wir hören und lesen: Dass junge Leute für Ältere einkaufen gehen und dass man einander hilft, durch die Krise zu kommen. Wir waren sehr gerührt, dass viele Menschen sich angeboten haben, uns etwas zu besorgen. Es ist ebenfalls ermutigend, gerade auch für die Zeit nach der Krise, was für kreative Ideen entwickelt werden nach dem Motto: Wenn es so nicht geht, dann machen wir es eben anders; mit „Lieferservice“ zum Beispiel. Gerade in den Kirchen gibt es tolle Ideen, wie Priester und Gemeinde trotz Gottesdienstverbots in Verbindung bleiben können. Eine gute Rolle spielen hier die neuen Medien, wenn zum Beispiel ein Gottesdienst per „Livestream“ übertragen wird. Was uns aber vor allem Mut macht, das ist unser Glaube an Gott. Er hat dieses Virus nicht geschickt, um uns zu bestrafen – für die Ausbreitung waren Menschen verantwortlich – aber er kann diese schlimme Situation auch zum Guten führen. Er kann uns wieder näher zusammen bringen; er kann uns zum Nachdenken darüber bewegen, was wirklich wichtig ist im Leben, und er kann uns den Sinn unseres Lebens entdecken lassen.

Welche positiven Gedanken setzen Sie der Krise entgegen?

Wir beten intensiv und wir legen alles in Gottes Hand. Wir glauben weiter daran, dass der Mensch von Gott geschaffen ist und dass deshalb das Gute in ihm drin ist. Manchmal ist es sehr verborgen, aber gerade in solchen Krisenzeiten kommt es auf einmal zum Vorschein. Wir sollten dabei vielleicht nicht vergessen, dass auch „Gutes tun“ ansteckend sein kann. Natürlich vertrauen wir auch alles Leid Gott an. Im Gebet denken wir an die Kranken und Sterbenden, die Arbeitslosen, die vielen Menschen, die sich Sorgen um die Zukunft machen und auch an die vielen, die für die Kranken da sind oder dafür sorgen, dass das Leben weiter geht. Die Psalmen, die wir siebenmal am Tag beten, geben diesen Menschen eine Stimme: „Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir. Herr höre meine Stimme! Wende Dein Ohr mir zu , achte auf mein Flehen!“ (Psalm 130).

Wie geben Sie diese Gedanken weiter?

Manches ist auf unserer Internetseite zu finden (www.kloster-gethsemani.de). Aber wir telefonieren auch mehr als sonst mit unseren Familien und Freunden und schreiben ihnen Briefe.

Gibt es etwas, was Ihnen zur Zeit besonders am Herzen liegt?

Ich hoffe, dass die Solidarität und die Anteilnahme, die man jetzt spürt, nicht wieder verloren geht. Es ist ja schön, dass zur Zeit so viel an die Pflegekräfte oder an die Kassiererinnen gedacht wird. Sie sollten aber auch nach der Krise noch etwas davon merken, zum Beispiel, dass sie besser bezahlt werden und nicht so im Stress arbeiten müssen. Wir dürfen auch die Not der Menschen in anderen Ländern nicht vergessen. Die Not der Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze und die Not der Menschen in Afrika, wo nach der Heuschreckenplage nun auch noch Corona kommt. Wichtig fände ich auch mehr Solidarität mit den Familien, vor allem mit denen, die mehrere Kinder haben.

Wie könnte das ganz konkret aussehen?

Man sieht jetzt, wie sich in Krisenzeiten das Leben wieder auf die Familie konzentriert. Es gibt zwar Ganztagsschulen, Kitas und Tagesmütter – aber momentan sind die Kinder doch wieder die ganze Zeit bei ihren Eltern, worauf viele Familien sicher nicht vorbereitet waren. In Zukunft sollte man daran denken, die Familien mehr zu unterstützen und zu stärken, damit sie auch in Krisenzeiten Halt geben können. Was mir zur Zeit aber am meisten am Herzen liegt: Dass gerade in dieser schweren Zeit die hoffnungsvolle Botschaft nicht untergeht: Christus ist von den Toten auferstanden! Der Tod und das Böse haben nicht das letzte Wort. Wir brauchen Krankheit und Sterben nicht zu verdrängen. So schlimm diese Erfahrungen auch sind, so sind sie doch das Tor zum wahren ewigen Leben.

Zur Sache

Das Kloster Gethsemani befindet sich an einem ruhigen idyllischen Ort im Wald oberhalb von Dannenfels an der Ostseite des Donnersberges. Die Gründung erfolgte 1984 durch zwei Nonnen von der Abtei Maria Frieden, ein Trappistinnenkloster bei Dahlem in der Nordeifel. 2003 wurde Gethsemani in den Trappistenorden aufgenommen. Priorin des Klosters ist seit 2006 Schwester Magdalena König. Im Mittelpunkt des klösterlichen Lebens stehen Gottesdienst, Stundengebet, geistliche Lesung und Arbeit. Es gibt pro Tag sieben Gebetszeiten, wobei die erste (Vigil = Nachtwache) bereits um 3.45 Uhr stattfindet. Kennzeichnend für die relativ kleine Gemeinschaft – zur Zeit leben dort sechs Nonnen und ein Pater – ist das Leben für Gott in klösterlicher Abgeschiedenheit und Ruhe, die nur sehr selten verlassen wird. Dabei sollen die Klosterregeln des heiligen Benedikt von Nursia (480 - 547) streng eingehalten werden. Das Kloster muss seinen Lebensunterhalt selbst erwirtschaften. Dazu arbeiten die Nonnen in einer Paramentenschneiderei und -stickerei. Außerdem stellen sie Karten her und betreiben einen kleinen Klosterladen, der zur Zeit leider geschlossen ist. Daneben beschäftigen sie sich mit Garten- und Hausarbeit. Unterstützung erhalten sie durch Freunde und Gönner.