Einer jungen Albanerin droht die Abschiebung. Am Sonntag soll die junge Frau, deren Mann in Eisenberg lebt, in ihr Heimatland geschickt werden. Derzeit ist Albanien als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft. Sogar die Härtefallkommission des Landes Rheinland-Pfalz setzt sich jetzt für Ema ein.

Aus dem Fernsehen kennt man Abschiebungen so: Am frühen Morgen klingelt die Polizei an der Tür, überrascht Menschen im Schlaf, bringt sie zum Flughafen, ohne die Möglichkeit, zu telefonieren,