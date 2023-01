Um als Verein Menschen in der Region zu unterstützen, die Hilfe brauchen, hatte der Musikverein Bolanden im Dezember beschlossen, 1000 Euro von den Einnahmen des bevorstehenden Silvesterkonzerts an die Tafel zu spenden. Beim Konzert wurde zusätzlich eine Spendentuba aufgestellt, in der noch einmal 1338,50 Euro vom Publikum gesammelt wurden. Die Familie Juchem aus Bolanden rundete schließlich durch ihre Spende den Gesamtbetrag auf insgesamt 2500 Euro auf. Vor einigen Tagen übergaben der erste Vorsitzende des Vereins, Werner Kanoffsky, und Winfried Werner den Spendencheck an die Tafel, verbunden mit guten Wünschen für die weitere Zukunft der Einrichtung.