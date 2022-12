Eine Spende in Höhe von 1000 haben der Vorsitzende des Musikvereins Göllheim, Ulf Stüber, und der Dirigent des Orchesters, Jens Göngrich, an Winfried Werner von der Kirchheimbolander Tafel übergeben. Das Spendengeld war das Ergebnis einer Sammlung beim diesjährigen Adventskonzert.

„Mit der Spende möchten wir ein kleines Signal setzen, das die Bedürftigen in unserer Region gerade in diesen schwierigen Zeiten nicht vergessen sind“, sagte Stüber.

Nach zwei Jahren Abstinenz präsentierte der Musikverein in der gutgefüllten katholischen Kirche in Göllheim sein Adventskonzert. Für dieses hatten die Musiker schon im Vorjahr geprobt, mussten es aber coronabedingt absagen. Wie sehr die Proben und das gemeinsame Musizieren den mehr als 30 Musikern gefehlt hatten, beschrieb Rita Stabel in ihrer Moderation. Trotz der zurückliegenden schwierigen Jahre, die bei vielen Vereinen zu einem Mitgliederschwund führten und viele Aktive passiv werden ließ, kann der Musikverein Göllheim auf ein gut besetztes Orchester zurückgreifen. Diesen Zusammenhalt bezeugten auch die Ehrungen des Musikkreises Donnersberg, die Sebastian Osterroth vornahm. Die seltene Ehrung für 60 Jahre aktive Musikertätigkeit erhielt Siegfried Ries. Er spielte bereits im Alter von sieben Jahren beim damaligen Göllheimer Spielmannszug unter der Leitung seines Vaters Günther Ries. Seither hielt er der Göllheimer Kapelle mit seinem Saxophon die Treue.