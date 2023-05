Nach drei Jahren pandemie-bedingter Pause lädt der Musikverein Winnweiler wieder zu seinem Jahreskonzert ein – traditionell am Vorabend des Muttertags im Festhaus Winnweiler. Am Samstag, 13. Mai, begeben sich die Musiker auf eine Entdeckungsreise durch die Welt der Blasmusik. Passend zum Konzertthema „Around the World“ verspricht der Musikverein „ein buntes und international vielfältiges Programm“. Unter der Leitung von Harry Geib, der sein 25. Jubiläum als Dirigent beim Musikverein feiert, werden beispielsweise „Oregon“ von dem niederländischen Komponisten Jacob De Haan sowie „Adagio“ aus dem Ballett Spartacus und Phrygia präsentiert. Ebenfalls angekündigt ist Musik aus Italien, den USA, Spanien und einigen weiteren Ländern.

Neben der geografischen Reise durch die Welt der Musik soll das von Wolfgang Stadtmüller moderierte Konzert Einblicke in die verschiedensten Genres der Blasmusik geben. So steht Klassik ebenso auf dem Programm wie Songs aus der Popkultur bis hin zur Filmmusik (zum Beispiel „Lawrence von Arabien“). Einen Auftritt gibt es auch für „Zukunftsmusik“ unter der Leitung von Jens Illichmann. Das Nachwuchsorchester hat großen Zuwachs bekommen.

Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf bei der Adler-Apotheke Winnweiler, bei den aktiven Musikern oder per E-Mail an vorverkauf@musikverein-winnweiler.de für 7,50 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten zehn Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr, es gibt Snacks und Getränke. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.