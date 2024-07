Am Samstag, 6. Juli, findet das alljährliche Sommernachtskonzert des Musikvereins Göllheim statt. Zwei Dinge sind dieses Mal ungewöhnlich: der Ort und der Anlass.

Zum ersten Mal findet das Sommernachtskonzert des Musikvereins Göllheim in diesem Jahr nicht im Hof des Uhl’schen Hauses statt, sondern im Kulturhof Behlen, der im vergangenen September eingeweiht wurde. Zudem ist es in diesem Jahr kein gewöhnliches Konzert: Der Verein feiert sein 40-jähriges Bestehen. Das wird auch dem Programm anzumerken sein: „Wir spielen einen Querschnitt durch unser Repertoire der vergangenen 40 Jahre“, kündigt Ulf Stüber, der Erste Vorsitzende des Vereins an. „Swing, Märsche, Polka, Pop – alles dabei.“

Der Verein feiert zwar seinen 40. Geburtstag, in der Gruppe Musik gemacht wird in Göllheim allerdings schon seit mehr als 70 Jahren, denn bereits 1952 formierte sich ein Spielmannszug, der aber dem Sportverein angegliedert war. Er bestand anfänglich nur aus Trommeln und Pfeifen, wenig später kamen Fanfaren dazu. Zur Blaskapelle umgestaltet wurde er 1964, was nicht ganz einfach war, denn dafür mussten völlig neue Instrumente gelernt und komplett neues Notenmaterial angeschafft werden. Auch finanziell gab es einige Probleme.

Blaskapelle wird Säule des Gemeindelebens

Trotz aller Anfangsschwierigkeiten: Die Umgestaltung wurde zum Erfolg. Mit Günter Ries als Organisator und Adolf Müller – seit 1971 – als Dirigent entwickelte sich die Blaskapelle musikalisch immer weiter und wurde zu einer Säule des Göllheimer Gemeindelebens. Allerdings lebten sich die Musiker und der Sportverein, unter dessen Dach sie ja immer noch existierten, im Lauf der Jahre auseinander. Deshalb fand im März 1984 die Gründungsversammlung des heutigen Musikvereins mit 74 Mitgliedern, aktiv und passiv, statt. Erster Vorsitzender war Hermann Stabel.

Seit 1997 verfügt der Musikverein über ein eigenes Vereinsheim – in einem Teil der Scheune von Familie Stüber in der Wormser Straße. Freundschaften wurden im Lauf der Jahre mit Musikvereinen der Partnergemeinden La Clayette und Marano Equo geschlossen. Darüber hinaus bestehen Verbindungen nach Rohrbach in der Schweiz, Daverden bei Bremen, Reichenbach in Schwaben und Niederweis in der Eifel.

Mit Göngrich kommt das Bayrische Oktoberfest

Nachdem von 1993 bis 2011 Volker Dilg Klang, Stil und Repertoire des Vereins geprägt hatte, übernahm 2011 Jens Göngrich den Dirigentenstab. Mit ihm entstand unter anderem die Idee zum Göllheimer Oktoberfest, das viele Jahre gut angenommen wurde, aktuell aber aus logistischen Gründen pausiert. Das Adventskonzert findet im Wechsel in der evangelischen und der katholischen Kirche statt. Die Spenden gehen grundsätzlich an wohltätige Einrichtungen. „Wir haben schon das Haus Vergissmeinnicht bedacht, aber auch die beiden Kindergärten in Göllheim“, so Stüber.

Aktuell hat das Orchester 28 aktive Mitglieder. „Man merkt leider die Folgen von Corona“, kommentiert Stüber. „Der Nachwuchs fehlt oder hat sich umorientiert, das Interesse bei Jugendlichen ist leider gering.“ Immerhin gibt es jetzt eine Kooperation mit der Grundschule in Gestalt einer Blockflöten-AG. „Die läuft über sechs Monate, zum Abschluss gibt es ein Vorspielen, außerdem bekommen die Kinder die Gelegenheit, verschiedene Orchesterinstrumente auszuprobieren.“

Nicht alle Einladungen können angenommen werden

Rund 20 Gastauftritte im Jahr absolviert der Verein. „Es könnten noch mehr sein, aber viele Anfragen können wir aus Zeit- und Personalmangel nicht annehmen“, so Stüber. Stammtermine wie das Rüssinger Dorffest oder die Fronleichnamsprozession mit der Kolpingkapelle sind aber gesetzt. Auch am ökumenischen Kirchenfest am vergangenen Sonntag hat der Musikverein mitgewirkt.

Geprobt wird jeden Donnerstag um 20 Uhr im eigenen Probenraum in der Wormser Straße 1. „Auch Wiedereinsteiger und Neulerner sind bei uns herzlich willkommen“, sagt Stüber. Kurz vor dem Jubiläumskonzert haben sich die Musiker zu einem Probensamstag getroffen. „So ein Tag bringt oft mehr als fünf Donnerstag-Proben“, findet der Vorsitzende.

Termin:

Das Sommernacht-Geburtstagskonzert des Musikvereins Göllheim findet am Samstag, 6. Juli, im Kulturhof Behlen statt. Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen zum Musikverein unter www.musikverein-goellheim.de