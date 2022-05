Nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder ein Konzert. Sowohl Akteure als auch Zuschauer waren begeistert und genossen völlig losgelöst das gelungene Programm des Steinbacher Musikvereins Donnersberg. Beim „Zirkus Instrumental“ sorgten nicht nur die Musiker für einen kurzweiligen Abend.

„Heute erwartet sie die Show ihres Lebens! Brüllende Löwen, stampfende Kamele, magische Hölzer, trompetende Elefanten, atemberaubende Artisten, eine Seiltänzerin und ein verwunschener Drache“, versprach Zirkusdirektor Christoph Müller. Und wie sich im Verlauf des Abends herausstellen sollte, hatte er nicht zu viel versprochen. Die passende Stimmung beim Publikum läutete das Orchester mit seinem Einstiegsstück ein, dem wohl bekanntesten Zirkuslied, „Einzug der Gladiatoren“. Dirigentin Dorothea Baumgarten entlockte den Musikern ein musikalisches Feuerwerk. So fand man sich plötzlich auf einem „Persischen Markt“ wieder, um kurz darauf in der afrikanischen Savanne (African Symphonie) inmitten von Löwen und Elefanten zu stehen.

Erstaunliches am Xylofon

Aber auch leise und harmonische Töne wurden angeschlagen. Mit „Only Time“ wurde die filigrane und anmutige Seiltänzerin (Lena Bauer) vorgestellt. Was darf neben dem Clown (Lisa Müller) ebenfalls nicht fehlen? Ein bärenstarker Mann (Florian Bauer, auch in der Rolle des Drachenfängers), Schlangenbeschwörer (Kai Becker) und Zauberer (Peter Opp). Jene erzählten jeweils eine kurze Geschichte über sich und verrieten den Zuschauern dabei gleich den Titel des folgenden Musikstücks.

„Machen sie sich bereit für ein unglaubliches Spektakel, welches selbst das gelagerte Holz im Wildensteiner Tal zum Beben bringt“ – für seine Ankündigung des Stücks „Zirkus Renz“ erntete Zauberer Gargamel das Gelächter des Publikums. Bei den darauffolgenden „rasant-magisch klingenden Hölzern“ flog Marc Juchem mit erstaunlicher Geschwindigkeit mit seinen Schlegeln über das Xylofon und ließ jeden in der Steinbacher Turnhalle staunen.

Drei Kinder aus Ukraine fiebern Auftritt entgegen

Ihren ganz besonderen Auftritt hatten Polina, Illia und Vladislav: Die drei Kinder aus der Ukraine waren mit dabei, als die jüngsten Mitwirkenden, die Sechs- bis Elfjährigen, die Großen beim Lied „Disney Magical Moments“ unterstützen durften. Auch Polina, Illia und Vladislav gingen da mit ihren Instrumenten zu Werke.

Am Ende des lange ersehnten Konzerts, dem kleinen Schritt in Richtung Normalität, verlangte das Publikum verständlicherweise mehrere Zugaben. Im gesamten Saal war die Begeisterung der mehr als 100 Zuschauer spürbar. Musikkreisvorsitzender Michael Cullmann war glücklich, „endlich wieder Musik live erleben zu dürfen“, und ehrte einige Mitglieder: Ralf Müller erhielt die Ehrennadel in Gold für 50 Jahre Treue, Dirk Schneider ist seit 40 Jahren dabei. Martin Tiedemann (30 Jahre) bekam ebenfalls die Ehrennadel in Gold, Ronald Neumayer, Thorsten Hanf und Kevin Mause erhielten die silberne. Erik Siebecker bekam die Dirigentenehrennadel in Bronze.