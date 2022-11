Eigentlich feierten die Dannenfelser sogar das 51. Jahr ihres Bestehens, denn das Jubiläum wäre schon 2021 gewesen. Doch da war ein Fest wegen Corona nicht möglich. Jetzt allerdings haben Rüdiger Ruppert und seine Truppe das mit einem bunten Strauß an Musikstücken und vielen begeisterten Zuhörern nachholen können.

„Am 4. März 1971 wurde der Musikverein Dannenfels auf Initiative des Gesangvereins gegründet. Die Anfänge waren beschwerlich, aber dank der finanziellen Unterstützung durch die Bevölkerung konnte der junge Verein mit einer stattlichen Anzahl von 42 Musizierenden seinerzeit eine der größten Blaskapellen im Donnersbergkreis auf die Beine stellen“, berichtet Rüdiger Ruppert stolz. Bereits damals waren mehr als die Hälfte der Aktiven Jugendliche, und nach nur viermonatiger Übungszeit trat der Musikverein anlässlich der Kerwe zum ersten Mal öffentlich auf.

Schnell wurden Kontakte zu Blaskapellen aus nah und fern geknüpft, es folgten vorweihnachtliche Konzerte, Blasmusikfesttage in der Obsthalle und schließlich 1978 das erste Waldfest. Bis 2001 war es weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Der Musikverein ist bis heute bei der Gestaltung örtlicher Festivitäten nicht mehr wegzudenken, wie Ruppert betont. Durch eine kontinuierliche Jugendarbeit ist es ihm gelungen, fortwährend Aktive zu gewinnen und so seinen Fortbestand zu sichern, sagt Ruppert, der selbst als Saxophonspieler mit von der Partie ist und gleichzeitig die musikalische Leitung der Kapelle hat. „Meine Funktion ist vergleichbar mit der des Spielertrainers beim Fußball“, lacht der begeisterte Musiker. Für ihn und seine Frau Miriam ist der Musikverein eine Familiensache, denn sie selbst haben schon jung im Verein angefangen.

Der Musikverein in seiner Gründungszeit. Foto: MV/Gratis

Unter den 20 Aktiven sind viele junge Leute

Zu den Höhepunkten der Vereinsgeschichte zählen Gastspiele bei der Bundesmarine in Kiel und Wilhelmshaven sowie im oberbayerischen Krün. Mit Albert Denzer, Kapitän zur See Klaus-Uwe Wolf, Walter Heckmann und Alfred Siebecker wurden bisher vier verdienstvolle Gönner zu Ehrenmitgliedern ernannt, Siebecker und Alexander Könen wurden für 50 aktive Musikerjahre geehrt. Nach insgesamt 50 Jahren mit zehn Vorsitzenden und sieben Dirigenten blickt der Musikverein auf eine belebte Zeit mit Höhen und Tiefen zurück. „Zwar haben wir nicht mehr die Mitgliederzahl wie vor 50 Jahren, aber aktuell 20 aktive Musiker, darunter wieder viele junge Leute. Sie garantieren uns, dass es in den nächsten Jahren mit uns weitergeht“, sagt Ruppert, der sich über eine gute Probendisziplin und über die gute Kameradschaft, die unter den Aktiven herrscht, freut.

Spenden-Tuba und Noten-Patenschaften

Das Repertoire des Orchesters hat einen Schwerpunkt in der Gegenwart und weist deutlich in die Zukunft. „Bei uns wird alles gespielt, was uns gefällt, ob Jazz wie der ,Water Melon Man’ oder Udo Lindenberg“, sagen Miriam und Rüdiger Ruppert. Um seine Arbeit zu finanzieren, hat sich der Verein etwas einfallen lassen. Zum einen ist es die Spenden-Tuba, die bei Konzerten aufgestellt wird, zum anderen gibt es Noten-Patenschaften. „Wenn wir neue Noten brauchen, kann ein Spender uns die finanzieren, komplett oder einzeln, das ist gleich, aber der Name eines Spenders wird immer auf dem Notenblatt aufgedruckt und so festgehalten“, erklärt Ruppert – „Eine schöne Idee, wenn dann das persönliche Lied erklingt.“

Nach dem Jubiläumskonzert haben interessierte Musiker gefragt, ob sie mitspielen können. Das war – neben dem Applaus – der schönste Lohn für die Dannenfelser Blasmusiker. „Ich hoffe, dass wir aus dem Tal raus sind und wir den auch durch Corona bedingten Musikerschwund hinter uns haben“, wünscht sich Ruppert. Er weiß aus eigener Erfahrung: „Musik ist ein tolles Hobby, auch für Kinder, besonders, wenn die Eltern dahinterstehen.“