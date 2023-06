Zu einer musikalischen Matinee lädt der Musikverein Bolanden für den kommenden Sonntag, 25. Juni, ein. Im Hof der Seniorenresidenz in Kirchheimbolanden erwartet die Zuschauer – das Konzert ist öffentlich und für alle Musikinteressierten zugänglich – ein wahres Potpourri bunter Melodien. Zwei Ensemblemitglieder des Blasorchesters stehen zudem auch in einer anderen Rolle auf der Bühne.

Der Musikverein unter der bewährten Leitung von Dirigent Daniel Schneider verspricht dem Publikum ein kurzweiliges Konzerterlebnis, kündigt Werner Kanoffsky an. Das Orchester habe einen Querschnitt aus klassischen und modernen Melodien einstudiert, freut sich der Vereinsvorsitzende und Posaunist auf den Auftritt unter freiem Himmel.

Beim traditionellen, gut anderthalbstündigen „Schlosskonzert“ würden bekannte Udo-Jürgens-Titel, Melodien der 80er Jahre, aber auch Ausschnitte auch „Carmina Burana“ von Carl Orff zu hören sein, verspricht er. Symphonische Werke wie „Beyond the Horizon“ von Rossano Galante, aber auch populäre Titel wie „Purple Rain“ gehörten ebenfalls zum Konzertprogramm.

Führt den Verein: Werner Kanoffsky. Foto: Kanoffsky/Archiv

Besonders freut Kanoffsky sich auch auf den Höhepunkt des musikalischen Morgens: Mit dem Gastauftritt von Tenor Jeongkon Choi würde man dem Publikum erneut einen Musikgenuss auf höchstem Niveau bieten. Der Virtuose, der bereits beim Silvesterkonzert des Vereins auftrat, wird den Vogelfänger aus Mozarts „Die Zauberflöte“ sowie Melodien von Franz Léhar zu Gehör bringen.

Gesangliche Unterstützung gebe es zudem aus den eigenen Reihen des Orchesters. Bassgitarrist Thomas Wagner und Posaunist Alex Wildberger treten in Kirchheimbolanden wie bereits im Sommerkonzert 2022 in Bolanden als Sänger an die Mikrofone. Mit den Swing-Melodien „Strangers in the Night“ und „Mack the Knife“, bei der Wildberger im Vorjahr zu kurzen, prägnant rhythmisierten Motiven in packendem Sprechgesang den legendären Killer aus der „Dreigroschenoper“ heraufbeschwor, wird das Repertoire des Orchesters mit den beiden Sängern erweitert.

Hunderte Zuhörerinnen und Zuhörer zieht das traditionelle Hofkonzert – hier anno 2017 – in der Regel an. Foto: Archiv/Stepan

Die seit 2008 in Kirchheimbolanden stattfindende Open-Air-Matinee wird erneut unter der Schirmherrschaft von Residenz-Eigentümer Bernd Hoffmann ausgetragen. Nachdem das Konzert im vergangenen Jahr im verkleinerten Rahmen nur für die Heimbewohner stattgefunden habe, wolle man in diesem Jahr wieder alle Einwohner und Gäste der Kleinen Residenz begrüßen, erklärt Kanoffsky.

500 bis 600 Gäste hätten sich zu Glanzzeiten im Hof eingefunden, eine Zahl, die man bei gutem Wetter sicher auch wieder erreichen könne, zeigt sich der Vorsitzende vorfreudig und hofft auf viele Besucher.

Termin

Konzertbeginn am Sonntag, 25. Juni, ist um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Adresse: Seniorenresidenz Kirchheimbolanden, Schlossplatz 3