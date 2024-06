Der Musikverein Bolanden unterhält eines der renommiertesten Blasorchester der Region; seine alljährliche Matinee im Kirchheimbolander Schlosshof hat bei vielen Musikfreunden Kultstatus. Aktueller Termin: Sonntag, 11 Uhr. Hoffentlich hält das Wetter.

Die Wettervorhersage für die Konzertmatinee des Musikvereins Bolanden am Sonntag im Schlosshof in Kirchheimbolanden ist nicht allzu vertrauenserweckend. „Wir können nur hoffen, dass es nicht regnet“, sagt der Vorsitzende Werner Kanoffsky, „denn diesmal haben wir keinen Plan B“. Die Stadthalle, die in früheren Jahren als Ausweichquartier in der Not zur Verfügung stand, wird anderweitig gebraucht. Da bleibt für die vielen Fans des symphonischen Blasorchesters nur, für alle Fälle einen Regenschutz mitzubringen.

Zu Hause zu bleiben empfiehlt sich angesichts des Programms, das der Verein wieder auf die Beine gestellt hat, jedenfalls nicht. „Wir präsentieren einen Querschnitt aus klassischen und modernen Melodien. Eines der Hauptwerke wird ,Wolves of Alaska’ von Rossano Galante sein, wir werden aber auch populäre Titel spielen“, verspricht Orchestermitglied Silke Wildberger.

Gesangssolisten lockern das Programm auf

Weil es sich in der Vergangenheit bewährt hat, sind wieder Auftritte von Gesangssolisten geplant. Der Verein hat die Sopranistin Mi Rae Choi und den Tenor Gergely Nemeti engagiert. Choi hat in Seoul, Mailand und Detmold Gesang studiert und war unter anderem in Heidelberg engagiert, Nemeti gastierte mit Titelpartien am Pfalztheater Kaiserslautern und wirkte als Solist am Staatstheater in Stuttgart. Neben diesen professionellen Sängern verfügt der Verein aber auch über eigene Kräfte, allen voran Alex Wildberger und Thomas Wagner.

Der Musikverein Bolanden befindet sich aktuell im 65. Jahr seines Bestehens – gegründet wurde er 1959. Die Anfänge waren bescheiden. Man spielte bei Festen im Dorf und besuchte Veranstaltungen der benachbarten Musikvereine. Viele Jahre lang war das Bolander Waldfest ein Großereignis im Vereinskalender – und die Haupteinnahmequelle, denn von nah und fern kamen die Besucher in Scharen. „1999 mussten wir leider aufgeben, die Auflagen wurden immer mehr und die Kontrollen immer strenger“, bedauert Kanoffsky. Als Ersatzveranstaltung stellte der Verein dann das Schlossbergfest hinter dem Bürgerhaus auf die Beine. „Das fand 2013 letztmalig statt, da sich auch das nicht mehr gerechnet hat.“

Dirigent ist ein echter Profi

Als echte Alternative hat sich inzwischen eine Reihe von Konzerten zu festen Terminen etabliert. Eingeläutet wird das neue Jahr gewöhnlich mit einem Silvesterkonzert in der Werner-von-Bolanden-Halle, im Mai gibt es ein Frühlingskonzert, dann folgen die Matinee im Schlosshof, ein Frühschoppen beim Parkfest im Kloster Hane, ein Sommerkonzert, und im Herbst findet manchmal auch noch ein Konzert statt – immer dann wenn im selben Jahr zu Silvester nichts geplant ist. Das diesjährige Herbstkonzert ist auf den 7. Dezember terminiert und ist als reiner Musical-Abend mit Gesangssolisten geplant.

Dass das Orchester diese Fülle an Auftritten mit dem jeweils passenden Repertoire überhaupt stemmen kann, verdankt es zwei Faktoren: seiner guten Jugendarbeit, die immer wieder talentierte Nachwuchsmusiker für das Hauptorchester heranbildet, und seinem Dirigenten Daniel Schneider, der seit 2015 musikalischer Leiter ist. Bei ihm handelt es sich um einen Profi mit gleich drei Diplomen: als Orchestermusiker, als Orchestersolist an der Posaune und als Kammermusiker. Außerdem hat er Blasorchesterleitung studiert. Aktuell verdient er sein Geld als Soloposaunist der Würth Philharmoniker. „Trotzdem nimmt er es immer noch auf sich, für die Probe bei uns einmal wöchentlich aus Mannheim anzureisen“, sagt Kanoffsky. Was sicher auch damit zusammenhängt, dass die Bolander sein erstes Orchester waren und darum eine starke Verbindung besteht.

Nachwuchsarbeit mit Kätzchen und Katzen

Mit allen Aktiven bringt der Verein rund 40 Musiker auf die Bühne. „Die Register sind gut besetzt, wir haben beispielsweise sieben Klarinetten vier Saxophone, fünf Posaunen und sieben Trompeten“, zählt Orchestermitglied Marie-Sophie Kless auf. Nicht alle Musiker kommen direkt aus Bolanden. Einige leben in der Nachbarschaft, einige wenige kommen sogar von weiter, etwa aus der Nähe von Mainz. „Das sind ehemalige Bolander, die sich die Treue zum Verein bewahrt haben“, so Kanoffsky.

Für die Nachwuchsarbeit ist derzeit wieder ein Jugendorchester im Aufbau, für die ganz Kleinen, die Zwei- bis Sechsjährigen, wird musikalische Früherziehung in zwei Gruppen, den „Kätzchen“ und den „Katzen“ , bei Musiklehrerin und Therapeutin Katharina Gatti angeboten. „Im Moment sind es um die 40 Kinder, außerdem gibt es eine lange Warteliste“, freut sich Silke Wildberger über die gute Nachfrage. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Familienmitgliedschaft im Musikverein. Wer sich für die Angebote des Vereins interessiert findet weitere Informationen auf der Homepage unter www.mv-bolanden.de.

Infos zur Matinee

Die Matinee findet am Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr im Schlosshof in Kirchheimbolanden (Hof der Seniorenresidenz) statt. Der Eintritt ist frei.