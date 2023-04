Unter dem Motto „Made in Germany“ steht das Frühlingskonzert des Musikvereins Bolanden. Auf dem Programm stehen am Samstag, 13. Mai, ab 20 Uhr in der Werner-von-Bolanden-Halle deutsche Werke von Pop bis Klassik.

Die Musiker und Dirigent Daniel Schneider wollen mit dem Publikum gemeinsam auf eine Reise durch die deutsche Musikgeschichte gehen. Zu hören sein werden beim Konzert bekannte Konzertmärsche wie „Berliner Luft“, Auszüge aus Händels „Hallelujah“, aber zum Kontrast auch Medleys mit Musik der Neuen Deutschen Welle, teilt der Verein mit. Stücke von Nena, BAP und Peter Schilling sind im Programm, aber auch Titel von Größen wie Udo Jürgens oder Roy Black.

Und wie es inzwischen beim Musikverein Bolanden Tradition ist, werden auch wieder Sänger in das Konzertprogramm miteinbezogen. Die Musiker Thomas Wagner und Alexander Wildberger, bei anderen Auftritten meist an der Posaune und dem E-Bass zu finden, singen Songs wie „Über sieben Brücken musst du gehen“ oder „Wind of Change“ von den Scorpions.

Vorverkauf ab 21. April

Einlass für das Konzert ist am Samstag, 13. Mai, ab 19 Uhr, Konzertbeginn ist 20 Uhr. Bereits ab 18 Uhr gibt es im Foyer der Halle Fingerfood und Getränke. Karten sind ab 21. April im Vorverkauf bei der Sparkasse Donnersberg und dem Vorsitzenden, Werner Kanoffsky, erhältlich.