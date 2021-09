WEIERHOF. Am Freitag, 1. Oktober, 20 Uhr, präsentiert die „Schwarze Grütze“ ihr Programm „Vom Neandertal ins Digital“ im Blauen Haus auf dem Weierhof. Während viele ihrer Kolleginnen und Kollegen wegen Corona völlig neue Programme schreiben mussten, können Dirk Pursche und Stefan Klucke ihr Programm mit wenigen Aktualisierungen weiterspielen. Denn die Lockdowns haben mit Homeschooling und Homeoffice die Problematik der digitalen Welt für jeden spürbar werden lassen. Und genau diese Thematik behandelt das Musikkabarett in seinem Programm auf seine ganz eigene satirische und manchmal schwarzhumorige Art. Der Verein Neuer Landweg bittet als Veranstalter um Kartenreservierung per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de oder über die Homepage. Vorverkauf findet nicht statt. Abendkasse gibt es nur, wenn nicht alle Tickets vorab verkauft werden. Zu beachten sind die geltenden Corona-Regeln.