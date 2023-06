Alternativer Rock und Blues stehen wieder im Zentrum beim Festival „Mountain of Steel“ in Stahlberg, das der Verein Die Borzelböck organisiert. Es läuft am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, auf dem Gelände des SV Ransweiler-Stahlberg.

Der Berg rockt wieder am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli auf dem Sportplatzgelände des SV Ransweiler-Stahlberg in Neubau (Stahlberg). Wie gewohnt laden die Borzelböck am letzten Wochenende im Juni zum Mountain of Steel-Festival mit sieben lokalen Bands an zwei Tagen ein. Der Freitag beginnt um 19 Uhr, es spielen drei Bands. Am Samstag geht es bereits um 18 Uhr los. Dann rocken vier Bands die Bühne.

Die Veranstalter haben sich zur Aufgabe gemacht, den zahlreichen lokalen Bands eine Auftrittsmöglichkeit und den kultur- und musik-hungrigen Nahrung anzubieten – ein interessanter Mix aus Coversongs und eigener Musik.

Indie-Pop und Rock am Freitag

Das Trio Vielleicht Emma aus Kaiserslautern eröffnet das Festival am Freitag ab 19 Uhr. Die Indie-Pop-Rock-Band singt auf Deutsch und sei „wie der ganze andere Quatsch im Radio – nur besser“, heißt es in der ironischen Eigenbeschreibung, mit „mittelmäßigen Riffs, holprigen Rhythmen und einem verstimmten Bass“. Die Bands Painted Dogs aus Kaiserslautern (Freitag) und H-Café aus Mainz (Samstag) haben sich der Rockmusik der 1970er und 80er Jahre verschrieben. Für waschechten Blues wiederum steht die Band Tin Pan Alley, Headlineer am Festivalfreitag, mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung und Auftritten mit unter anderem Lousiana Red, Werner Lämmerhirt, Heinz Glas oder Embryo.

Klaus Michel, Hunsrücker Gitarrist, Sänger und frischgebackener Träger des deutschen Rock und Pop Preises, eröffnet mit einem Indiepop-Soloprogramm den Samstag. Die junge Kaiserslauterer Band Rat Salad folgt, sie macht, so die Eigenbeschreibung „keinen neumodischen Scheiß“, das bedeutet Cover und Eigenes im Stil der 1980er Jahre stehen auf der Playlist. Die Weltmusikband Bazaar! aus Winnweiler spielt eine Groove-orientierte Fusion aus afrikanischer und westlicher Musikkultur: eine internationale Truppe rund um das Musikerpaar Julia und Christoph Jung aus Imsbach. Das Programm und weitere Infos finden Interessierte unter www.mountain-of-steel.de. Ausreichend Parkplätze, ein kostenloser Zelt- und Caravanplatz und sanitäre Anlagen sind vorhanden.

Das erste Mountain of Steel Festival fand 2014 statt. Damals an nur einem Tag und mitten in Stahlberg. Mittlerweile ist das Festival umgezogen. Das mittlerweile zweitägige Festival findet auf dem Sportplatzgelände des SV Ransweiler-Stahlberg statt.

Das Programm

Freitag, 30. Juni: 19 bis 20.15 Uhr: Vielleicht Emma, 20.45 bis 22 Uhr: Painted Dogs, 22.30 bis 23.45 Uhr: Tin Pan Alley.