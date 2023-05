Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Konzertreihe „Musiken in Kirchheimbolanden“ wird am Sonntag in der Kirchheimbolander Stadthalle von einem Pianisten fortgesetzt, der in gewisser Weise vorausweist auf das Festival Neue Musik im November in Rockenhausen: Denn Silas Bassa hat vor allem junge Musik auf dem Pult, darunter auch viel Eigenes.

Mit Silas Bassa komme ein Künstler, der „konsequent seinen eigenen musikalischen Weg“ gehe. Er führe sein Publikum „mit eigenwilligen kreativen Programmen in neue Klangsphären“,