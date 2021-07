Seit diesem Jahr läuft die Reihe „Musiken in Kirchheimbolanden“. Das Programm haben Kulturmanagerin Lydia Thorn Wickert und die Pianistinnen Clara und Marie Becker gestaltet. Nun sind die Zwillinge selbst an der Reihe.

Nachdem die Pianistinnen Clara und Marie Becker in der vergangenen Woche „Die Moldau“ spielerisch Schülern vom Nordpfalzgymnasium näher gebracht haben, spielen sie nun am Sonntag, 18. Juli, ein Konzert in Stetten. Um 18 Uhr führen sie in der Festscheune des Weinguts Boudier und Koeller, Hauptstraße 19, die Kammermusikreihe „Musiken in Kirchheimbolanden“ weiter. Der Name „Musiken“ lehnt sich an die Barockzeit an, als in Kirchheimbolanden 300 Konzerte pro Jahr, die sogenannten Musiken, gespielt wurden. Das hatte schon den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart beeindruckt, als er in der Kleinen Residenz zu Besuch war. Das Weingut Boudier und Koeller gewährt dieser Veranstaltung der Stadt Kirchheimbolanden erneut Obdach vor dem Hintergrund der Belegung der Stadthalle durch das Impfzentrum. Ende Juni war dort schon das Aris Quartett zu Gast.

Ein Vorgeschmack auf das Programm:

Auf dem Programm steht eine Wiederholung des Konzerts der Zwillinge vom 30. Mai in der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden musste und deswegen nur aufgezeichnet werden konnte. Nun können die Zuhörer in Stetten noch einmal live in den Genuss des vierhändigen Spiels kommen. Neben der Moldau spielen Clara und Marie Becker noch ein Rondo in C-Dur von Frédéric Chopin und „Fantasie-tableaux“ (mit Barcarolle, La nuit, l’amour, Les Larmes und Pâques) von Sergej Rachmaninov.

Clara und Marie Becker studieren momentan in Florenz bei Professor Bruno Canino, besuchen seit drei Jahren dort die Kammermusikklasse. Vor kurzem haben sie den ersten Teil ihrer Abschlussprüfung absolviert. Die jungen Künstlerinnen erarbeiten ein vielseitiges Repertoire, das Werke der Barockzeit bis hin zur zeitgenössischen Musik umfasst und setzen sich für die Neuentstehung von Werken für Klavierduo ein.

Info

Tickets gibt es nur über schriftliche Reservierung per Mail an tw@thornconcept.eu oder telefonisch bei Lydia Thorn Wickert unter 0151 1890 6015 . Die Karten müssen bar vor Ort gezahlt werden (keine Kartenzahlung möglich). Angaben zur Person, Adresse, Impfstatus sollten am besten gleich mitgeschickt oder durchgegeben werden. Ein negativer Corona-Test gemäß aktuell gültiger Pandemie-Verordnung ist erforderlich.