Nomen est omen: Hekim Kar hat kurzerhand aus seinem Namen das Motto für eine Benefizveranstaltung zugunsten des Stationären Hospizes der Nordpfalz gemacht. Für 19. November lädt der Kfz-Meister aus Rockenhausen mit seinen Gästen zu einem „MusiKARlischen Abend“ in die VTR-Halle ein.

„Ich will mich mit dieser Spendenaktion in erster Linie für das Hospiz einsetzen und den Mitarbeitenden dort für ihre geleistete Arbeit danken“, erläutert Kar die Gründe für sein Engagement. Seit 31 Jahren leitet er die KfZ-Werkstatt auf dem Gelände der Zoar-Zentrale auf dem Inkelthalerhof. Das Evangelische Diakoniewerk ist auch Träger des 2019 eröffneten Hospizes in der Rockenhausener Speyerstraße.

Seinem Arbeitgeber ist Hekim Kar seit seinem 16. Lebensjahr in besonders enger Weise verbunden. Deshalb möchte er Zoar nun „auf diese Weise danken und etwas zurückgeben“. Seine Lebensgeschichte führte den gebürtigen Kurden in frühester Jugend in den Donnersbergkreis, wo die Familie nach ihrer Flucht in Rockenhausen Asyl beantragte, zunächst aber wieder abgeschoben werden sollte.

Werkstatt für Zoar-Dienstfahrzeuge

Unter der Maßgabe, dass die Familie selbst für ihren Unterhalt aufkam und so ein Bleiberecht erhielt, begann er seinerzeit eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker in der Zoar-Werkstatt. Seither betreut Kar – im Jahr 2001 eingebürgert – in seiner Funktion als Kfz-Meister zusammen mit drei beeinträchtigten Mitarbeitern sowie zwei Auszubildenden die Dienstfahrzeugflotte des Diakoniewerks. Aber auch Privatkunden stünden die Dienste der Werkstatt zur Verfügung.

Ursprünglich hatte er überlegt, einen Musikabend als Benefizveranstaltung in seiner kleinen, nebenbei betriebenen Privatwerkstatt auszurichten. Über den engen Kontakt zu einem Kollegen des Alzeyer Zoar-Standorts wurde die Idee dann immer mehr ausgeweitet, das Rad buchstäblich größer gedreht. Aus einem Konzert mit einer einzigen Band ist schließlich ein „bunter Abend“ mit einem ganzen Reigen an Darbietungen geworden. Die beiden Organisatoren – allen voran Kars Freund Stefan Schreiweis, der über zahlreiche Kontakte zu verschiedenen Vereinen nicht nur im Donnersbergkreis, sondern auch in der rheinhessischen Region und darüber hinaus verfüge – konnten insgesamt 14 verschiedene Gruppen für den 19. November gewinnen.

Magie, Tänze und Gesang

So haben ein Alphorntrio aus Mauchenheim, ein „Dance Team“ aus Klein-Winternheim und ein Magier aus Nürnberg ebenso ihre Zusage erteilt wie eine „Voltigruppe“ aus Dambach. Gemischte Tanzgruppen aus Rheinhessen, eine kurdische Folklore-Tanzgruppe und Boogie Woogie aus Rheinbach werden ebenfalls Bestandteil des Abendprogramms sein. Als Lokalmatadoren beteiligen sich die Rockenhausener „Rok-Queens“ und die Showtanzgruppe „Attention“ des Karnevalvereins Rohau. Zudem hat die Vereinigte Turnerschaft spontan und kostenfrei ihre Veranstaltungshalle zur Verfügung gestellt. Abgerundet wird das Programm mit Darbietungen aus dem Bereich klassischer Gesang sowie Showacts wie die Guggemusik der Mainzer Band „Rhoirevuluzzer“.

Der komplette Erlös des Abends fließt dem Hospiz zu. Kar selbst ist auch nach Jahrzehnten Tätigkeit für Zoar immer wieder beeindruckt von der dort geleisteten Arbeit. In besonderer Weise fühle er sich den Werten des Hospizes verbunden. Er hofft, am Veranstaltungsabend auch dem einen oder anderen Angehörigen eines Gastes, wie die Hospiz-Bewohner genannt werden, eine Abwechslung bieten zu können. Denn ihn beeindrucke, wie gut sich gerade auch die Familienmitglieder der Gäste durch die Hospizmitarbeiter betreut fühlten und wie wichtig dieser Teil der Hospizarbeit sei. Dies habe er von verschiedenen Seiten aus dem Kreis der Angehörigen wiederholt zugetragen bekommen. Er selbst will zudem aus privaten Mitteln den Spendentopf an diesem Abend mit 500 Euro anreichern.

Infos

MusiKARlischer Abend am Samstag, 19. November, ab 19 Uhr in der VTR-Halle Rockenhausen (Krankenhausstraße).