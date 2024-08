Am Samstag, 16. November, findet in der VTR-Halle in Rockenhausen der „MusiKARlische Abend“, organisiert von Hekim Kar und Stefan Schreiweis, zum dritten Mal zugunsten des stationären Hospiz Nordpfalz statt. Es treten eine Jagdhorn-Bläsergruppe sowie die Dudelsackspieler der „K-Town Pipe Band“ auf, Mehmet Ötün präsentiert kurdische Heimatliedern. Darüber hinaus erwarten die Gäste Showtanz-Einlagen, sportliche Auftritte sowie die kraftvollen Klänge des E-Gitarristen Rob Joe. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten können für 20 Euro (ermäßigt zehn Euro) bei Stefan Schreiweis erworben werden, entweder unter 06358 445002 oder per E-Mail an stefanschreiweis@aol.com.