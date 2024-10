Insgesamt 15 Showacts sind am Samstag, 16. November, ab 19 Uhr beim „MusiKARlischen Abend“ für den guten Zweck in der Rockenhausener VTR-Halle zu bestaunen. Der Erlös der Veranstaltung geht an das Stationäre Hospiz Nordpfalz.

Bereits zum dritten Mal organisieren Hekim und Muazzez Kar von der „Kar Garage“ aus Rockenhausen ein Benefizkonzert zugunsten des 2019 eröffneten Stationären Hospizes, das zum Evangelischen Diakoniewerk Zoar gehört. Unterstützt werden sie dabei von Stefan Schreiweis, der sich mit seinem Verein „Ziemlich beste Kollegen“ für die Mitarbeiter der Behindertenwerkstatt in Alzey engagiert. „Ich will mich mit dieser Spendenaktion in erster Linie für das Hospiz einsetzen und den Mitarbeitenden dort für ihre geleistete Arbeit danken“, hatte Kar vor zwei Jahren im RHEINPFALZ-Gespräch die Gründe für sein Engagement erläutert. Seit über 30 Jahren leitet er die KfZ-Werkstatt auf dem Gelände der Zoar-Zentrale auf dem Inkelthalerhof.

Geboten wird am 16. November ein anspruchsvolles Programm: Neben musikalischen Acts wie der K-Town Pipe Band aus Kaiserslautern und dem E-Gitarristen Rob Joe aus Bad Kreuznach erwartet das Publikum einige tänzerische und akrobatische Einlagen, beispielsweise von der Voltigier-Showgruppe „No Limit“ aus Börrstadt. Ein Höhepunkt des Abends verspricht der gemeinsame Auftritt des 35-köpfigen Shanty-Chors und des Akkordeonensembles aus Bretzenheim zu werden, die ein besonderes Medley zum Besten geben.

Hospiz ist auf Spenden angewiesen

Zoar-Direktorin Martina Leib-Herr freut sich sehr über die Unterstützung. Denn zwar werden 95 Prozent des in Rheinland-Pfalz festgelegten Hospiz-Tagessatzes von der Krankenkasse übernommen, die restlichen fünf Prozent müssen aber durch Spenden aufgebracht werden. Während der Pandemie sei die externe Unterstützung abgebrochen, so Leib-Herr. „Deshalb sind wir sehr dankbar, dass es Menschen wie Herrn Schreiweis sowie Herrn und Frau Kar gibt, die es uns möglich machen, das Geld überhaupt zu sammeln.“ Die Bedeutung des Stationären Hospizes für Menschen, die eine Sterbebegleitung in Anspruch nehmen, sei immens: Der Wunsch des Gastes und seiner Angehörigen stehe stets an erster Stelle. „Grundsätzlich gilt es, nicht die Anzahl der Lebenstage zu erhöhen, sondern den Wert der verbleibenden Zeit zu erhöhen“, erläutert Leib-Herr. „Die Atmosphäre dort ist eine ganz besondere.“

Info

„MusiKARlischer Abend“ am 16. November in der VTR-Halle in Rockenhausen. Karten gibt es bei Stefan Schreiweis unter Telefon 06358 445002 oder per E-Mail an stefanschreiweis@aol.com.