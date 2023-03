Am Mittwoch, 22. März, findet ab 19.30 Uhr in der Aula des Nordpfalzgymnasiums in Kirchheimbolanden das Jahreskonzert der Musikensembles statt. Beteiligt sind Unterstufenchor, Vororchester, Gesamtchor, Jazz-Band und das Orchester der Schule. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Unterstützung der schulischen Ensemblearbeit sind willkommen. Geboten wird Musik quer durch viele Genres und Epochen. Unter anderem stehen Popklassiker und aktuelle Hits, Musical-Evergreens, Traditionals und Volkslieder sowie Jazz-Standards auf dem Programm. Das Orchester spielt Musik des 19. und 20. Jahrhunderts mit Instrumentalsolisten an der Klarinette, der Violine und am Klavier.