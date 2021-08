Benjamin Reiter ist mit seinem am Ende kurzen Gastspiel als Leiter der Kreismusikschule Donnersberg und Nachfolger Jolanthe Seidel-Zimmermanns noch in guter Erinnerung. Dass er der Region weiter verbunden ist, lässt auch sein Konzert am 4. September gemeinsam mit der Violinistin Ana Paola Alarcón im Blauen Haus annehmen.

„Muy apasionado: Klavier und Violine zwischen Klassik, Moderne, Europa und Lateinamerika“, ist das Konzert übertitelt. Ana Paola Alarcón und Benjamin Reiter (Klavier) haben sich in ihrer gemeinsamen Studienzeit an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt/Main kennengelernt und zu dieser Zeit begonnen, als Duo zu musizieren. Die beiden verbindet ihre außerordentliche Hingabe an ihre Profession und zur Kammermusik.

In ihrem Programm wollen sie eine Brücke bauen von der traditionellen deutschen Klassik über die französisch-belgische Spätromantik bis zur zeitgenössischen Musik Lateinamerikas. Die Sonate D-Dur Op. 12 Nr. 1 von Ludwig van Beethoven ist eine stets frisch wirkende Eröffnung, während die große Violinsonate des französischen Romantikers César Franck eine vielfältige Klangwelt zwischen verträumt-atmosphärischen Flächen und höchster Dramatik eröffnet. Mit ihrem technischen Anspruch und ihrer zyklischen Struktur hat sie sich als Meisterwerk im Konzertrepertoire für Violine und Klavier etabliert.

Mit dem zeitgenössischen, ursprünglich als Bühnenmusik zum gleichnamigen Theaterstück konzipierten Werk „Diogenes y las camisas voladoras“ des venezolanischen Komponisten Icli Zitella, den Ana Paola Alarcón aus ihrer Heimatstadt Caraccas persönlich kennt, wird schließlich ein interessanter Kontrast gesetzt. Das Werk dreht sich um den venezolanischen Politiker und Diplomaten Diogenes Escalante, der im Laufe seiner Karriere den Verstand verlor.

Benjamin Reiter und Ana Paola Alarcón werden das Programm moderieren. Veranstalter ist das Theater Blaues Haus. Kartenvorbestellungen sollten wegen der Pandemie bevorzugt per E-Mail an karten@blaues-haus-ev.de erfolgen. Die E-Mail sollte gleich die erforderlichen Daten zur Nachverfolgung der Infektionskette beinhalten. Telefonische Vorbestellungen sind aber auch möglich, Telefonnummer: 06355 1799.