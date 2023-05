Unter dem Motto „Havanna –Kubanische Reise“ steht das nächste Konzert in der Stadthalle in Kirchheimbolanden. Am Samstag, 13. Mai, wollen Nathalie Hoyer und das Axel Grote Quartett mit dem Publikum ab 20 Uhr auf eine musikalisch-literarische Reise gehen.

Geschichten aus der einst glänzenden Metropole stehen auf dem Programm, gepaart mit der musikalischen Vielfalt der „Musica cubana“. Nathalie Hoyer (Gesang), Axel Grote (Saxophon), Sebastian Kling (Akkordeon, Klavier), Florian Werther (Bass) und Axel Pape (Schlagzeug) wollen einen Hauch kubanischen Lebensgefühls und die Geschichte einer Stadt mit ihrem außergewöhnlichen Flair vermitteln, kündigen die Veranstalter an.

Die literarischen Texte beschäftigen sich mit der Historie und dem Erscheinungsbild Havannas. Namhafte kubanische Autoren wie Leonardo Padura und Zoe Valdes greifen das Leben in ihr auf. Nicht fehlen wird einer der großen Liebhaber Havannas, der hier zahlreiche seiner berühmtesten Werke verfasste: Ernest Hemingway, den Kubaner noch heute liebevoll „Papa“ nennen. Musikalisch stehen Klassiker des Buena Vista Social Club, die mitreißenden Kompositionen des kubanischen Altsaxophonisten Paquito D’Rivera sowie eigene Stücke auf dem Programm.

Termin

Das Konzert findet statt am Samstag, 13. März, Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, in der Stadthalle an der Orangerie Kirchheimbolanden. Karten (15 Euro, Abendkasse 17 Euro) gibt es im Büro der Stadthalle an der Orangerie Kirchheimbolanden noch morgen, Donnerstag, 15 bis 18 Uhr, sowie bei www.rheinpfalz.de/ticket, bei Officestar Enders, Kirchheimbolanden, und online unter https://visit-kirchheimbolanden.de/veranstaltungen