Die musikalisch-kulinarischen Stadtführungen in Kirchheimbolanden starten wieder. In einer etwa vierstündigen Führung durch die „Kleine Residenz“ wird Wissenswertes über die Stadt verraten. Während des Rundganges erklingen immer wieder Lieder, die die Stadtgeschichte widerspiegeln. Auch ein kleines klassisches Konzert in der Paulskirche steht mit auf dem Programm. Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise werden in drei verschiedenen Restaurants serviert.

Die Termine sind: 13. Mai, 24. Juni, 8. und 22. Juli, 9. und 23. September. Die Führungen beginnen um 17 Uhr am Grauen Turm an der Stadtmauer. Der Preis beträgt 50 Euro pro Person inklusive Konzert und Essen. Führungen für Gruppen ab 15 Personen zu einem Wunschtermin sind möglich. Anmeldung mindestens zwei Wochen vorher beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Telefon 06352 1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de.