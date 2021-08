Die musikalisch-kulinarischen Stadtführungen in Kirchheimbolanden starten wieder. Auf der etwa vierstündigen Führung erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes über die Geschichte der Stadt. Während des Rundgangs erklingen immer wieder Lieder, die die Stadtgeschichte widerspiegeln. Auch ein kleines klassisches Konzert in der Paulskirche, bei dem unter anderem die Musik des berühmtesten Besuchers der Stadt auf der Mozartorgel erklingt, steht mit auf dem Programm. Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise werden in drei verschiedenen Restaurants serviert.

Termine für die musikalisch-kulinarische Stadtführung sind am 27. August, am 10. September und am 1. Oktober. Die Führungen beginnen jeweils um 17 Uhr. Treffpunkt ist am Grauen Turm (Hochzeitszimmer) an der Stadtmauer. Die Teilnahme kostet 50 Euro pro Person inklusive klassischem Konzert, Drei-Gänge-Menü und einem Getränk pro Gang. Für Gruppen ab zehn Personen können extra Führungen organisiert werden.

Info



Für die musikalisch-kulinarische Stadtführung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, mindestens zwei Wochen im Voraus. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06352 1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de.