Die AG Stolpersteine lädt zu zwei Veranstaltungen in Rockenhausen anlässlich des Tags zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ein, der alljährlich am 27. Januar begangen wird.

Seit nunmehr 20 Jahren versammeln sich Bürgerinnen und Bürger Ende Januar an der Gedenktafel im Hof des Rockenhausener Rathauses, um der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee der Sowjetunion zu gedenken. Jährlich wechselnd erinnert die AG dabei an jüdische Menschen, Sinti und Roma, Homosexuelle, politisch oder religiös Verfolgte, Zwangsarbeiter, Euthanasie-Opfer, Kinder und andere Entrechtete, Entwürdigte und sonst wie Verfolgte der menschenverachtenden Vernichtungsmaschinerie des Nazi-Regimes.

Menschenverachtendes Regine

Am Freitag, 27. Januar, wird um 17 Uhr im Hof des Rathauses in Rockenhausen mit musikalischen Kurzbeiträgen und Lesungen an die Opfer erinnert. In diesem Jahr soll besonders der Menschen gedacht werden, deren Leben von den Machthabern und Teilen der Gesellschaft als „unwert“ eingestuft wurden: Menschen mit einer Behinderung, rassistisch Diskriminierte, „Alkoholiker“ und sogenannte Asoziale wurden zwangssterilisiert, gequält und ermordet, sie galten als ressourcenverbrauchende „Parasiten“ und „unnütze Esser“, für die die als „gutwillig“ und „fleißig“ bezeichnete Mehrheit der „Volksgemeinschaft“ zu ihrem Nachteil aufkommen müsse.

Am Dienstag, 31. Januar, 19 Uhr liest Kulturwissenschaftlerin Julia Gilfert im Roten Saal der Donnersberghalle aus ihrem Roman „Himmel voller Schweigen“ und gibt ihrem vom eigenen Schwager denunzierten und der Ermordung durch Nazis ausgelieferten Großvater wieder eine Stimme. Die Autorin, die mit Rockenhausen verwandtschaftlich verbunden ist, durchbricht mit ihren Nachforschungen das Schweigen der Familie und weiter Teile der Kriegsgeneration. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.