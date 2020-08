Da der Albisheimer Markt abgesagt wurde und die Peterskirche nicht zur Verfügung steht, hat sich die Albisheimer Kulturwerkstatt eine Alternativveranstaltung einfallen lassen. Unter dem Titel „Musik und Kunst im Park“ sind Interessierte eingeladen, am 6. September ab 16.30 Uhr im Gemeindepark einen angenehmen Nachmittag bei Live- Musik inmitten künstlerischer Objekte zu genießen.

Benjamin Reiter (Klavier), der scheidende Leiter der Kreismusikschule Donnersberg, und Jürgen Zimmer (Gitarre) präsentieren einen unterhaltsamen Querschnitt durch verschiedene Werke von Anton Diabelli, die sich – mal kurzweilig, mal dramatisch – auf vergnügliche Weise in den Gehörgang schmeicheln. Diabelli, ein Schüler von Michael und Joseph Haydn, schuf vielfach klassische Salon- und Hausmusik, oft noch am „galanten Stil“ orientiert, obwohl er, wie Beethoven, längst auf der Türschwelle zur Romantik stand. Er ist einer der wenigen Komponisten aus dieser Zeit, der für die Kombination aus Klavier und Gitarre geschrieben hat.

Stelen von Münninghoff und Geller

Die kontrastierenden Stelen von Wolf Münninghoff und Reinhard Geller umrahmen den musikalischen Teil der Veranstaltung. Da sind zum einen die von Wolf Münninghoff aus Sandsteinfindlingen gehauenen Masken des Skulpturentheaters und zum anderen die aus Stahl gearbeiteten Stelen von Reinhard Geller.

Die Masken sind inspiriert vom klassischen Theater. Es geht dabei um Rollenzuschreibungen und vor allem auch um Beziehungen zwischen Skulpturen. Der Künstler versucht, die Gesichter vom Ausdruck her offen zu halten. Der Betrachter kann sich wiederfinden und ist eingeladen, die Maske zu benutzen und so eine Rolle einzunehmen.

Die schlanken, bunten Stelen sind Teil eines gesamten Weltkunstwerkes, das sich ursprünglich aus 193 Teilen zusammensetzte und die Mitglieder der UN-Mitgliedsstaaten verkörpert. Jede einzelne Stele steht in direkter verschränkter Beziehung zu allen anderen Mitgliedern. Unsichtbare, aber spürbare Verbindungen überspannen damit Grenzen, Kontinente und Gewässer.

Anmeldung zwingend erforderlich

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, Uli Pohl nimmt Anmeldungen unter Telefon 06355 1658 oder ulp@gmx.de entgegen. Es wird gebeten, Sitzgelegenheit mitzubringen (Stühle, Decken) sowie Essen und Trinken nach Belieben. Einlass mit Maske ist ab 16 Uhr am Tor am Dorfgemeinschaftshaus/Parkplatz. Der Eintritt ist frei. Um die Künstler in Zeiten von Corona zu unterstützen, wird um eine Spende gebeten. Die Veranstaltung findet nur statt, wenn es nicht regnet.