Bewegt und ergriffen lauschten die Besucher dem Konzert des russischen Vokalensembles „Harmonie“ in der evangelischen Kirche in Kriegsfeld am Sonntag. Zwei Jahre lang mussten die fünf Sänger aus Sankt Petersburg ihren Auftritt wegen der Pandemie verschieben. Nun zeigten sie sich glücklich, dass sie trotz des Kriegs in der Ukraine in der Nordpfalz auftreten konnten.

Vor diesem Hintergrund bekam das Konzert über den musikalischen Wert hinaus eine besondere Bedeutung. Sänger wie Organisatoren wollten es als „Konzert für Frieden und gegen