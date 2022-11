Beim jährlich stattfindenden Musical „Hoch zu Ross“ wird am Wochenende Mary Poppins mit ihrem Regenschirm durch die Reithalle in Gauersheim fliegen. Mit Hilfe der fantasievoll inszenierten Show auf Pferden sammelt Peggy Steuerwald einmal mehr Spenden für den Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder in Mainz.

Auch in diesem Jahr dürfen die Zuschauer gespannt sein. Das Hallendach ist bereits mit Regenschirmen dekoriert und bunte Sprünge stehen schon bereit. Peggy Steuerwald hat sich Ideen für das Pferdemusical bei einem Besuch im echten Mary-Poppins-Musical geholt. So werden zum Beispiel die Buchstaben des berühmten Zungenbrecher-Wortes „Supercalifragilisticexpialigetisch“ von einer Tanzgruppe choreografiert. Weiterhin wird es eine Art „Jump and Run“ geben. „Bunte Farben sollen die Zuschauer in eine Fantasiewelt bringen“, erklärt Peggy Steuerwald.

18 Pferde und Reiter dabei

Seit mehreren Wochen trainieren 18 Pferde und Reiter für die Aufführung. Reiter sowie der zusammengewürfelte Chor haben ihre Stimmen schon geölt, Kalli Koppold begleitet die Zuschauer wie in den vergangenen Jahren durch das Musical. Zu Gast ist ferner eine Voltigiergruppe aus Mainz-Ebersheim.

Peggy Steuerwald möchte sich nicht nur vorab bei den Menschen bedanken, die für den guten Zweck spenden, sondern auch bei denjenigen, „die mitmachen und helfen, sodass das Musical überhaupt stattfinden kann“. Eines verrät die Organisatorin schon jetzt: „In der letzten Szene wird ein Walzer getanzt, bei dem Paare aus dem Publikum eingeladen werden, selbst in die Bahn zu kommen und mitzutanzen.“

Infos

Die öffentliche Generalprobe des Pferdemusicals „Hoch zu Ross“ findet am Freitag, 18. November, um 19 Uhr statt.