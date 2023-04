An Karfreitag ist zum elften Mal ein Adonia-Ensemble mit einem selbstgeschriebenen Bibel-Musical in Kirchheimbolanden zu Gast. Der Vorhang hebt sich um 19.30 Uhr in der Aula des Nordpfalz-Gymnasiums.

Adonia, das ist ein gemeinnütziger christlicher Verein mit Sitz in Karlsruhe, der Camps und Workshops für Musical-Aufführungen organisiert. Dabei wird in wenigen Tagen ein Stück mit biblischer Thematik eingeübt und anschließend mehrfach aufgeführt. Die Idee stammt aus der Schweiz; in Deutschland wird sie seit 2001 mit inzwischen 4000 Kindern und Jugendlichen in 60 Camps umgesetzt. „Wir freuen uns, dass wir wieder in Kirchheimbolanden auftreten“, sagt Christina Wiessner, die sich um die Organisation der Aufführung kümmert. „Dieses Mal steht Hiob im Mittelpunkt des Bühnengeschehens. 80 Personen sind beteiligt, davon 67 Jugendliche – 30 kommen aus der näheren Umgebung.“

Im Musical geht es um eine moderne Version der biblischen Geschichte um Hiob: Ein ehemals gut situierter Hotelbesitzer gerät unverschuldet in existenzielle Nöte und verzweifelt. Er stellt sich die Frage, wie ein gerechter Gott es zulassen kann, dass guten Menschen so viel Unheil widerfährt. Die Situation entwickelt sich dramatisch, bis eine Begegnung alles verändert. „Hiob“ wird 2023 von 39 Projektchören an 156 Orten deutschlandweit aufgeführt.

Info

Aufführung an Karfreitag, 7. April, 19.30 Uhr, Aula des Nordpfalzgymnasiums statt. Einlass ab 18.30 Uhr, keine Reservierung. Eintritt frei, Spenden willkommen.