„Und der Himmel öffnet sich ...“: So lautet der Titel eines Musicals, das am morgigen Sonntag, 2. Juli, im Gottesdienst (ab 15 Uhr) zum Tauffest in der Paulskirche aufgeführt wird. Der Hauptdarsteller ist Johannes, der Täufer. Im weiteren Verlauf des Musicals geht es um heilige Scheine, Gottes Kinder und die riesige Familie Gottes. Dabei wechseln sich die Lieder mit kleinen Texten ab. Die Sprecherrollen übernehmen die mitwirkenden Kinder.

Mitwirkende sind der Projektkinderchor des Dekanats Donnersberg und Bezirkskantor Martin Reitzig am Klavier. Die Leitung hat Christine Marx inne. Für die Liturgie zeichnen die Pfarrerinnen Marie-Luise Lautenbach und Christel Ehrlich verantwortlich.

Der Eintritt ist frei. Im Anschluss sind laut Mitteilung des Dekanats alle Besucher gemeinsam mit den Tauffamilien zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Die für den 9. Juli vorgesehene Musical-Aufführung entfällt.