Eine neue Ausstellung im Stadtpalais rollt auf Bannern in großen Historienbögen Wandlungen und Wechselwirkungen zwischen Militär und Gesellschaft im Nachkriegs-Deutschland auf. Mindestens genauso lohnt sich aber der Blick ins Detail, auf spannende Exponate der Zeitgeschichte aus der Region.

Stillgestanden, jetzt wird auch bei der Bundeswehr gegendert. Ein neuer, geschlechtsneutraler Name für die seit Soldaten-Generationen vertraute Ein-Mann-Verpflegungspackung (Epa) soll her, der Ideen-Wettbewerb läuft gerade. Passenderweise stöberte Museumschef Bernd Lawall im Kirchheimbolander Museums-Depot noch genau so ein „Epa“ aus den 1960er Jahren auf.

Nun steht es in der Ausstellung für einen Wandel, an den zu jener Zeit noch nicht zu denken war. Denn erst ab 2001 standen Soldatinnen alle Laufbahnen der Bundeswehr offen, und dieses Recht mussten sie sich sogar erstreiten; heute sind etwa 22.500 Frauen in militärischen und 30.500 in zivilen Diensten. In der DDR war für Frauen viel früher der Dienst an der Waffe möglich, wie das Foto eines Fahnenschwurs weiblicher Unteroffiziere von 1986 zeigt. Nach der Wiedervereinigung 1990 hatte der Bund allerdings keine Verwendung mehr für sie, die meisten wurden heimgeschickt, wie Bernd Lawall weiß.

Attentat in Nordpfalz

Der Ansatz der Ausstellung, die vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur kuratiert wurde: die Entwicklungslinien zweier Armeen auf deutschem Boden seit ihrer Gründung bis zur Wiedervereinigung und danach als gewissermaßen geeinter Bundeswehr zu verfolgen. Und dabei zu zeigen, in welche Beziehung sich die Menschen beider Staaten in diesen Jahrzehnten zu ihren Soldaten setzten. Dass dabei die lange ignorierte Geschichte der Nationalen Volksarmee der DDR deutlich ins Blickfeld rückt, stimmt Historiker Lawall, im Range eines Oberstleutnants selbst Ausstellungsmacher bei der Bundeswehr, zufrieden.

Im Wunsch, dass es nie wieder Krieg geben möge, waren sich die Menschen nach 1945 in Ost und West noch einig. Doch die Fortsetzung militärischen Engagements unter den sich tief misstrauenden Siegermächten hatte schnell einen nicht weniger bedrohlichen Namen: Kalter Krieg. Er löste auch die Gründung zweier Armeen auf deutschem Boden aus, die an vorderster Stelle hochgerüsteter Militärbündnisse standen und gottlob doch nie gegeneinander kämpfen mussten. Gegen die Rüstungsspirale entstand im Westen eine machtvolle Friedensbewegung, andere waren aber auch gewaltbereit, wie ein RHEINPFALZ-Ausschnitt von 1986 über den Brandanschlag einer „Antiimperialistischen Gruppe“ auf das US-Tanklager Kirchheimbolanden-Haide zeigt: Die Pfalz war zu einem der großen „Heerlager“ geworden.

Spannung und Entspannung

Zunächst jedoch waren Amerikaner und danach Franzosen als Besatzer in die Nordpfalz gekommen, um das Nachkriegs-Leben hier wieder in Gang zu bringen, Verwaltung auszuüben etwa in Form von Passierscheinen oder auch den begehrten „Persilscheinen“, die von schwerem Verschulden in der Nazi-Zeit reinwuschen und ihren Besitzern den Weg in neue Institutionen ebneten. Andererseits wandten sich die Menschen auch mit praktischen Anliegen an die Alliierten, etwa die Witwe Baumann aus Rockenhausen mit der Bitte, ihren in der darniederliegenden Landwirtschaft dringend benötigten Sohn aus französischer Gefangenschaft zu entlassen, oder sie traten als Übersetzer direkt in den Dienst der fremden Armeen. Dokumente, die dies belegen, stellten vor allem Timo Scherne und Günter Kircher bereit.

Es sind jedoch auch skurril anmutende Verbindungen zwischen Militär und Bevölkerung zu besichtigen, etwa ein Spielzeuggewehr, das sich Freischaren-Traditionalisten in Kirchheimbolanden bei Aufzügen mittels Originalriemen eines amerikanischen Sturmgewehrs umhängten. Auch Fliegerhauben der Amerikaner wurden vor allem bei Motorradfahrern beliebt. Wie sich die Beziehungen überhaupt mit den Jahren weitgehend und offenbar pragmatisch entspannten, Freundschaften geschlossen wurden. Und wären die Basketballer des TV Kirchheimbolanden jemals so erfolgreich geworden ohne Verstärkung durch US-Boys?

Eine Menge Facetten bietet die informative Schau auch dem, dem militärische Angelegenheiten nicht unbedingt Herzenssache sind. Für viele neu mögen dabei gerade Einblicke in die DDR-Historie sein, begonnen bei der militärischen Indoktrination von Kind an über die von der evangelischen Kirche unterstützte „Schwerter zu Pflugscharen“-Friedensbewegung bis hin zum Untergang der DDR, den in der Ausstellung ein bemerkenswertes Foto illustriert: Soldaten vor der Neuen Wache in Berlin mit dem Transparent „Wir sind doch auch das Volk“.

Bundeswehr als Helfer

In die jüngere Zeit und die Gegenwart zurück führen Wandlungen in Struktur und Ausrichtung der Truppe: Das Multikulturelle der Bundeswehr wird dabei auf Ausstellungsbannern ebenso aufgerollt wie deren vom Parlament beschlossene, aber umstrittene Auslandseinsätze. Nicht zu vergessen die Hilfe bei Katastrophen – wie gerade wieder in den Hochwassergebieten – oder bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Es ist keine Propagandaschau, sondern eine sachliche Bestandsaufnahme in Gegenüberstellungen, in der der kritische Besucher gleichwohl weiterdenken wird, etwa zu hier nicht behandelten rechtsgerichteten Tendenzen in der Truppe, zur groben Vernachlässigung technischer Ausstattung durch die Politik oder zur Wertschätzung für Soldaten und ihren Lebenseinsatz allgemein. Eine Ausstellung also, die gerade auch wegen ihres Diskussionsstoffes wieder einmal sehr gutes Anschauungsmaterial für Schulen sein könnte. Bis Ende Oktober ist dazu Gelegenheit.