Das Museum Pachen packt sozusagen den Stier bei den Hörnern. Die erste neue Ausstellung seit dem Shutdown befasst sich schon programmatisch mit „Kunst in Corona-Zeiten“. Ab 14. Juni werden unter diesem Titel Malerei und Fotografien von Cordula Wagner und Stefan Danecki gezeigt.

Malerei mit spontaner Pinselführung und mitunter pastosem Farbauftrag nennt Cordula Wagner als ihr bevorzugtes Ausdrucksmittel. Dazu kommt Fotografie in collagehafter Einbindung. Naturlandschaft als malerisches Sujet geht dabei eine kontrastierende Verbindung ein mit Fotografien, die von Menschen gemachte Landschaften zum Thema haben, Architektur, Industrie und ähnliches.

Landschaft zentraler Bildgegenstand

„Wichtiger Bildgegenstand meiner Kunst ist die Landschaft, sowohl die Pfälzer Landschaft als auch Eindrücke von Reisen“, beschreibt die 56-jährige Künstlerin aus Neustadt selbst ihren Ansatz. Fotografierte Stadtlandschaften, zerfallene Gebäude, Baustellen treten hinzu, wobei das Gemalte und das Fotografierte nebeneinander oder übereinander gesetzt werden. Mehrere Bildträger bilden dabei mitunter eine Einheit. „Ein weiteres Element sind Flächen, die über das Dargestellte gemalt oder teilweise gedruckt wurden. Manches tritt dadurch in den Vordergrund, anderes hingegen zurück. Verschiedene Wirklichkeiten und Bildebenen verschmelzen zu einer neuen Einheit“, so Cordula Wagner, die in Mainz Kommunikationsdesign sowie in Landau und Berlin Kunst und Germanistik studiert hat.

„Verinnerlichte Form von Welt“

„Einsame Orte mit Vergangenheit und latent melancholischer Ausstrahlung zählen zu meinen bevorzugten Sujets“, teilt Stefan Danecki zu seinem künstlerischen Ansatz. Auch Allgegenwärtiges und Alltägliches, was in unseren Augen kaum Beachtung finde, fasziniere ihn. Der Ästhetik des Verfalls im Kontrast zum Glatten, Glänzenden gelte in seiner Sichtweise eine besondere Aufmerksamkeit.

Seine Malerei orientiere sich an einem hyperrealistischen Stil, „der bisweilen eine leichte Tendenz zum Surrealen zeigt“. Ganz grundsätzlich sieht er seine Werke als eine „verinnerlichte Form von Welt“. Er strebe „nach Spannung und Harmonie, nach Komposition und Ästhetik“, wobei den eingefangenen und vermittelten Atmosphären besonderes Gewicht zukomme. Danecki stammt aus Dahn, lebt heute in Schallodenbach und ist als Kunsterzieher in Kaiserslautern tätig. Von 1979 bis 1985 hat er in Mainz Kunst und Kunstgeschichte studiert.

Die Ausstellung ist zu sehen bis 16. August. Zur Vernissage lädt die Stadt Rockenhausen für 14. Juni, 11 Uhr, ein. Die Laudatio hält Sabrina Wilkin, die Gäste werden begrüßt von Stadtbürgermeister Michael Vettermann und von Stefan Engel, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler. Es gelten die Regeln der Coronaschutzverordnung. Besucher müssen sich mit ihrer Anschrift eintragen und einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Geöffnet ist das Museum Pachen dienstags bis sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr.