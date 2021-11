Sie rollt wieder an, die Welle der Absagen. Es trifft aktuell das Museum Pachen in Rockenhausen, das mit der Ausstellung „mythos.tot“ und einem ersten Teil einer neuen Dauerausstellung am Wochenende wieder starten sollte. „Bis zuletzt haben wir mit Nachdruck an der Wiedereröffnung bzw. Wechselausstellung für das Museum gearbeitet und die Folder stehen hier im Büro“, bedauerte am Montag Beate Klein-Liebheit vom Kulturbüro der Stadt. Alle Beteiligten hätten jedoch wegen der aktuellen Coronalage Bedenken geäußert, so dass die Ausstellung nun abgesagt ist. „Eine angedachte Außeninstallation reicht nicht aus, und die aktuelle Lage lässt wenig Kunstinteressierte erwarten, obgleich uns gerade in diesen Zeiten ein bisschen Kultur gut tun würde“. Die Hoffnung sei nun, die Ausstellung möglichst früh im kommenden Jahr zeigen zu können.