Seit dem 12. Mai dürfen die Museen und Ausstellungen der Stadt Rockenhausen unter Beachtung der Sicherheits- und Hygienestandards sowie der Einschränkung der Besucherzahlen ihre Türen wieder für Besucher öffnen.

Im Museum für Zeit in Rockenhausen ist die neue Sonderausstellung „Vom Regulator zur Büffetuhr – 100 Jahre Uhrengeschichte“ zu sehen, welche von Museumsleiter Knut Deutschle zusammengestellt wurde. Diese Regulatoren waren Wanduhren, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie gehörten in vielen „besseren“ Wohnungen als Standeszeichen zum gehobenen Inventar. Unabhängig von der Turmuhr wurde Zeit für jeden zuhause verfügbar. Die oft in sehr schönen Holzgehäusen, dank ihrer gut laufenden Werke genau gehenden Uhren, fanden viele Liebhaber. Ihr Ende fanden die Regulatoren in der geschwungenen, preiswerteren Büffetuhr mit ihrem klangvollen Stundenschlag. Zu sehen und zu hören war sie noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts.

Im Museum Pachen wurde die Ausstellung „Inspiration. Faszination. Abstraktion.“ von Anne-Marie Sprenger und Hans Heinrich Fußer (Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler) bis zum 31. Mai 2020 verlängert. Und auch die Ausstellung „Why do I always paint flowers“ der Künstlerin Valentina Jaffé im Kahnweilerhaus, die ursprünglich nur bis Mai andauern sollte, geht nun bis Juni 2020 in die Verlängerung.

Öffnungszeiten