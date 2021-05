Nun herrscht Klarheit: Kriegsfeld wird definitiv wieder zu einem Standort der Bundeswehr. Das Munitionslager wird reaktiviert, 100 Dienstposten sollen zum 1. April 2026 eingerichtet werden.

Er sei froh, dass nun die Bundeswehr ihr Engagement bestätigt habe, sagte Landrat Rainer Guth auf RHEINPFALZ-Anfrage. „So ist gewiss, dass es der Friedenssicherung dient“, befand er. „Gerade im Moment sehen wir deutlich, wie sehr uns die Bundeswehr dient“, sagte Guth mit Blick auf die Soldaten, die in der Kirchheimbolander Seniorenresidenz und im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung eingesetzt sind.

Doch nicht nur deshalb bewertet es der Landrat als positiv, dass die im Januar 2019 in Aussicht gestellte Wiederinbetriebnahme des Munitionsdepots nun einen deutlichen Schritt voran gekommen ist. Damals hatte die amtierende Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen entschieden, acht Munitions- und Materiallager schrittweise wieder in Betrieb zu nehmen – darunter Kriegsfeld. Nun hat ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Stationierung der erforderlichen Organisationselemente entschieden. 100 Dienstposten sollen demnach am Standort Kriegsfeld geschaffen werden, 25 mehr als Anfang 2019 geplant. Aufstellungsbeginn für die Dienststelle „Munitionslager Kriegsfeld“ soll der 1. April 2026 sein.

Wohl kein Interesse am alten Schulungsbereich

Von der Bundeswehr und dem zuständigen Bundesamt waren am Montagnachmittag noch keine Details zu erfahren. Allerdings werden die Vorbereitungen wohl schon bald beginnen: „Man kann dort ja nicht 2026 das Tor aufschlagen und anfangen“, wie Rainer Guth es ausdrückte. Bis Ende 2010 hatte der Bund das 340 Hektar große Areal und 155 Bunker zur Lagerung von Munition genutzt. Seither gehört das Gelände der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), die für die Entwicklung und Vermarktung ehemaliger Bundeswehrliegenschaften zuständig ist.

Bei jener Bima sei schon vor längerer Zeit eine Arbeitsgruppe für Kriegsfeld ins Leben gerufen worden, bei einer Sitzung sei die Verwaltung des Donnersbergkreises auch dabei gewesen, berichtete Guth. Dennoch seien auch der Kreisverwaltung noch keine Details bekannt – beispielsweise ob nur die ehemalige Bunkerstraße oder auch das gegenüberliegende Gelände mit dem früheren Verwaltungs- und Schulungsbereich genutzt werden soll. Allerdings habe die Bundeswehr an letztgenanntem Bereich bislang keinerlei Interesse signalisiert, berichtete Kriegsfelds Ortsbürgermeister Albert Ziegler.

Guth: „Gewinn für Infrastruktur“

Grundsätzlich bedeuten 100 neue Posten für Zivilbeschäftigte und Soldaten, die womöglich auch Familie mitbringen, „einen Schub für die Entwicklung im Norden der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden“, sagte Guth. Vor allem könne die Wiederinbetriebnahme ein „Gewinn für die Infrastruktur“ sein. Der Landrat hofft, dass sich an den vielen maroden Straßen in der Umgebung des Depots einiges tut. Fast 70 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in die Reaktivierung des Geländes investiert werden.

Albert Ziegler setzt darauf, dass „die noch ganz gute Geschäfts-Infrastruktur“ seines Ortes profitieren wird: „100 neue Arbeitsplätze bedeuten 100 Menschen mehr, die einkaufen.“ Womöglich werde ja auch der eine oder andere Beschäftigte seinen Wohnsitz nach Kriegsfeld verlegen. Zudem würden ja vielleicht auch einige Stellen neu besetzt, hofft Ziegler: „Früher haben viele Kriegsfelder dort gearbeitet.“

Auch der Bundestagsabgeordnete Gustav Herzog, der vom Verteidigungsministerium über die neuesten Entwicklungen informiert worden war, zeigte sich erfreut: „100 Dienstposten sind gut für die Region, und der Standort wird wieder einer dauerhaften Nutzung zugeführt.“ Nicht so uneingeschränkt positiv war die geplante Reaktivierung des Geländes bei den Kirchheimbolander Friedenstagen Ende 2020 thematisiert worden, die unter dem Motto „Das Ende der Rüstungsspirale gestanden“ hatte. Das Verteidigungsministerium schreibt, die Wiederinbetriebnahme des Kriegsfelder Depots erfolge „als direkte Auswirkung der eingeleiteten Trendwenden“ – mehr Personal und Material für die Bundeswehr.