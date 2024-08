Bester Laune und hochzufrieden zeigt sich Stadtbürgermeister Marc Muchow mit dem Verlauf des Residenzfests. Proppenvoll sei es an den drei Abenden gewesen, und die Stadt habe sich von ihrer besten Seite gezeigt. Deshalb gehe sein herzlicher Dank an alle Mitwirkenden.

„Wir sind höchst zufrieden!“ – So lautete am Dienstagnachmittag in drei Worten die Residenzfestbilanz von Stadtbürgermeister Marc Muchow. Höchst zufriedene Wirte, höchst