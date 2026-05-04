Wer sonst wäre mehr dazu berufen, einer guten Zukunft der Paulskirche Rückenwind zu geben, als Mozart? Die Kirch beim Villa-Musica-Konzert war dicht gefüllter Kirchenraum?

Funkelnde Perlen aus den klingenden Schatzkästchen des Salzburgers und ein großes, begeisterungsfähiges Publikum, veredelte am Sonntag den Auftakt des Konzertprogramms in der Paulskirche und den Start des Projektes „Zukunft der Paulskirche“. Das Projekt hat zum Ziel, die Kirche in eine Stiftung einzubringen und weiterzuentwickeln in ein kulturelles Zentrum. Musik sei untrennbar mit diesem Gebäude verbunden, sagte Bezirkskantorin Ulrike Heubeck beim Blick auf die Stummorgel und Mozarts Besuch hier im Januar 1778. Das sei Geschenk und Verpflichtung, das Gebäude, das von der Landeskirche allein nicht mehr getragen werden kann, weit in die Zukunft hinein zu erhalten, und zwar nicht als „leere museale Hülle“, sondern mit Leben gefüllt für alle Generationen und interessierte Gruppen.

Das besondere „vergelt’s Gott“, das Heubeck Bernd und Dorothee Hofmann im Kreis der Stiftungspartner für ihre bedeutende finanzielle Unterstützung aussprach, wurde hier wie auch später im Grußwort des Villa-Musica-Vorsitzenden und Staatssekretärs Jürgen Hardeck, der dieses Engagement schlicht „großartig“ nannte, mit großem Beifall des Publikums untermauert.

Partner Villa Musica

Dass die Landesstiftung Villa Musica nicht nur mit den vier jungen Stipendiaten, die an diesem Nachmittag die Noten zum Klingen bringen sollten, sondern auch mit großem Anhang der Freunde der Mainzer Villa Musica sowie ihrem Vorsitzenden Hardeck und der künstlerischen Leiterin Ervis Gega nach Kirchheimbolanden gekommen war, macht den Stellenwert dieses Nachmittags auch für diese Einrichtung des Landes unübersehbar.

Auch die Villa Musica will als Kooperationspartner an der Entwicklung eines „offenen Ortes für unser gesellschaftliches Leben“ teilhaben und einmal jährlich hier Konzerte veranstalten. Das kündigte Gega an. Die Musikprofessorin ist die Tochter von Valentina und Virgijl Gega, die seit Jahrzehnten in der hiesigen Kreismusikschule Geige unterrichten. Sie hat in der Paulskirche als 17-Jährige ihr erstes öffentliches Konzert gegeben. Sie ist also eng mit diesem bedeutenden Klangraum verbunden, in dem Hardeck eine große Chance für die Stadt sah, weiter als bisher noch über die Region auszustrahlen.

Mozarts glücklichste Woche

Mozart steht am Anfang, seine „Vacans-Reise“ hierher im Januar 1778 auf Einladung der musikbegeisterten Fürstin Caroline von Nassau-Oranien. Hier hat er seinen 22. Geburtstag gefeiert, eine Woche mit seiner ersten großen Liebe Aloysia Weber verbracht und in der Summe mehr musiziert als in Frankfurt, Mainz, Leipzig, Dresden oder Berlin, wie Ervis Gega bilanziert. Und: „Man sagt, es sei seine glücklichste Woche gewesen“.

Musikalisch wurzeln Mozarts Mannheimer Flötenquartette in dieser Zeit, sie entstanden unmittelbar vor Mozarts Reise an den Fürstenhof in Kirchheimbolanden. Ein vermögender Hobbyflötist hatte sechs solcher Quartette bei ihm in Auftrag gegeben. Geschrieben hat Mozart um den Jahreswechsel 1777/78, wohl etwas abgelenkt durch seine Verliebtheit, nur zwei, die Quartette in D-Dur und in G-Dur.

Bezaubernde Melodie

Sie bildeten die logische Klammer im Programm der Stipendiaten Daniel Spiës (Flöte, Südafrika), Lir Vaginsky (Violine, Israel), Eike Coetzee (Viola, Namibia) und Oliwia Meiser (Violoncello, Polen), ergänzt um das Duo G-Dur für Violine und Viola KV 423 von 1783 und die beiden Schlusssätze des umfangreichen Divertimento Es-Dur KV 563 für Streichertrio von 1788.

Schon mit den ersten Tönen des nur zweisätzigen G-Dur-Quartetts (KV 285a), dem Einstieg der Flöte in eine bezaubernde, ariose Melodie, die sanftmütig und besinnlich den Andante-Satz prägt, ließen die vier jungen Leute aus vier Ländern ihr Publikum eintreten in den gemeinsamen Seelenraum dieser Musik.

Reif im Ausdruck

Makellos und transparent im Zusammenspiel, luftig und beseelt in den Töneflügen, in den fein ausgemalten klanglichen Arabesken, erstaunlich reif und klar im Ausdruck, hatten die Musiker ihr Publikum sofort im Griff. Sie ließen Raum und Zeit vergessen. Sie nahmen es mit in die verspielte tänzerische Bewegtheit etwa des Menuett-Satzes im G-Dur-Quartett, ließen auch mal schmunzeln über die überraschende Walzerseligkeit und die volkstümlichen Momente in den Divertimento-Sätzen.

Sie bewältigten einfühlsam die Melancholie im ungewöhnlichen Adagio des D-Dur-Quartetts, das eine wehmütig klagende Flötenmelodie von gitarristisch gezupftem Saitenklang tragen lässt, wie auch deren scharfen Kontrast zur lichten Fröhlichkeit des direkt anschließenden Finalsatzes mit seinem feurigen Temperament.

Virtuose Leistungen

Immer wieder begeisterten virtuose Einzelleistungen: Violinistin Lir Vaginsky bewältigte ihren technisch vieles abfordernden Part im Allegro des G-Dur-Duos, mit it Bratschist Eike Coetzee. Flötist Daniel Spiës’ klare, federleicht dahinfliegenden Töne mussten auch höchstes Tempo nicht fürchten. Und allem war auch die Akustik im Kirchenraum gut gewogen.

Die vier jungen Künstler wurden mit großem, anhaltendem Beifall und einzelnen Bravo-Rufen gefeiert und nicht ohne Zugabe – eine Wiederholung des zweiten Satzes des G-Dur-Quartetts – vom Podium gelassen. Als Benefizkonzert angekündigt, kommt der Erlös dem Erhalt der Paulskirche in Kirchheimbolanden zugute.