Dem Bau des ersten Mountainbike-Trails am Pfrimmerhof steht nichts mehr entgegen. Sowohl die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde als auch der Vertrag mit den Landesforsten, denen das Waldgrundstück gehört, liegen seit einigen Tagen vor, berichtet Simon Lauchner, Geschäftsführer des Donnersberg-Touristik-Verbands. Eine Baugenehmigung sei nicht nötig gewesen, da der naturnahe Singletrail ohne große Bauwerke geplant ist. „Alle Weichen sind gestellt, im September wird es losgehen“, sagt Lauchner erfreut. Der Trailbauer sei bereits beauftragt. Der Bau soll dann nur etwa zwei bis drei Wochen dauern, danach ist die Abfahrt frei für die Mountainbike-Fahrer. In Zukunft soll es in dieser Gegend noch mehrere Trails geben, damit ein Rundweg entsteht.