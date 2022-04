In der Zeit von 21. bis 25. April wurde ein am Edeka-Markt in Kirchheimbolanden abgestelltes Mountainbike entwendet. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrrad mit einem Schloss gesichert. Das Schloss wurde am Tatort zurückgelassen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-weißes Kellys Spider Toxic Mountainbike. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06352 911-0 bei der Polizei zu melden.