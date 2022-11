Aus einem Carport in der Rockenhausener Luitpoldstraße haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch ein Fahrrad gestohlen. Die Diebe waren nach Polizeiangaben durch ein Schiebetor auf das Grundstück gelangt. Entwendet wurde ein schwarzes Mountainbike, auf dem mit blauer Schrift der Markenname „Cube“ stand. Hinweise werde erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.