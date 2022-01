Ein Auto ist am frühen Donnerstagabend in der Biedesheimer Straße „Im Bangert“ völlig ausgebrannt. Der Wagen war in einer Hofeinfahrt abgestellt, als der Motorraum aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen hat. Dieses breitete sich rasch aus – als kurz darauf die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Der Löscheinsatz war für die Wehrleute nur mit Atemschutzgeräten möglich.

Ein Übergreifen des Feuers auf ein nahe stehendes Gebäude konnte verhindert werden. Dieses musste anschließend laut Feuerwehr-Einsatzleiter Manuel Fischer wegen der starken Rauchentwicklung belüftet werden. Am Auto entstand Totalschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Biedesheim, Göllheim, Lautersheim und Rüssingen mit 30 Personen und sieben Fahrzeugen.