Im Rahmen eines Motorradsicherheitstages hat die Polizei Kirchheimbolanden am Samstag zwischen 11 und 16.30 Uhr am Mitfahrerparkplatz in Kirchheimbolanden sowie am „Bastenhaus“ Kontrollen vorgenommen. Anlass der Kontrollen waren gestiegene Verkehrsunfallzahlen durch Motorradfahrer und Beschwerden über Lärmbelästigung. Der Einsatz wurde von der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Mainz mit dem Sicherheitsmobil und zwei Sachverständigen einer technischen Prüfstelle begleitet.

Insgesamt 16 Pkw und 99 Kräder wurden überprüft. Erfreulicherweise waren verhältnismäßig wenige Fahrzeuge zu beanstanden. Insgesamt fünfmal war die Betriebserlaubnis durch technische Veränderungen an den Fahrzeugen erloschen. Sechsmal musste an diesem Tag die Weiterfahrt untersagt werden, da die Zweiräder ein Sicherheitsrisiko für den Verkehr darstellten. Für einen weiteren Fahrer endete die Fahrt an diesem Tag, da der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über einem Promille. In diesem Fall wurde dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, war die Resonanz auf die Kontrolle sowohl bei den betroffenen Fahrern als auch bei Anwohnern weitgehend positiv.