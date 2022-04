Am Freitag kam es gegen 18.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer Motorradfahrerin. Sie befand sich mit einer insgesamt vierköpfigen Gruppe auf einer Motorradtour. Die Gruppe befuhr die K34 von der Rußmühle kommend in Richtung Ruppertsecken. In einer Linkskurve kam die Fahrerin aus Unachtsamkeit auf den unbefestigten Streifen neben der Fahrbahn und stürzte beim Zurücklenken auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen am linken Knie zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.