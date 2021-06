Nur knapp entging wohl ein 20-jähriger Motorradfahrer am Freitagnachmittag einem großen Unglück. Der Mann war gegen 14.20 Uhr auf der L386 zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, stürzte und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei verfehlt er nur knapp einen Baum am Fahrbahnrand. Der Mann wurde zur Abklärung seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen geflogen.