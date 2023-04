Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Ostersonntag auf der B47 bei Albisheim. Kurz vor 17 Uhr wollte ein Autofahrer, der auf der B47 in Richtung Zellertal unterwegs war, links in Richtung Einselthum abbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen Motorradfahrer. Der Kradfahrer konnte dem Auto nicht mehr ausweichen und prallte gegen dessen linke Vorderseite. Das Motorrad schleuderte zur Seite, schlitterte über die Fahrbahn und kam nach gut 100 Meter auf dem Grünstreifen zum Stehen.

Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Nach Information der Polizei wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst waren auch Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Göllheim im Einsatz. Die B47 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.