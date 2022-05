Auf der L396 zwischen Ramsen und Göllheim kam es am Samstag kurz vor 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 59-jährige Motorradfahrer kam vermutlich auf einer Ölspur in einer Kurve hinter Ramsen ins Schlingern und stürzte. Der Motorradfahrer rutschte in die angrenzende Grünfläche und blieb verletzt liegen. Er wurde zunächst medizinisch erstversorgt und danach mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Verursacher der Ölspur ist nicht bekannt. Die Straße wurde gereinigt und kann jetzt gefahrlos wieder befahren werden.