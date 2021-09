Einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen hat ein 19-jähriger Motorradfahrer, der am Mittwochmorgen in Rockenhausen von der Park- in die Kreuznacher Straße abbiegen wollte. Der junge Mann prallte auf die Windschutzscheibe und stürzte zu Boden, er wurde dabei leicht verletzt. Sachschaden: rund 6000 Euro. Die Feuerwehr hat ausgelaufenes Motoröl von der Fahrbahn beseitigt.