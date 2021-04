Ein Motorradfahrer hat sich nach einem Unfall am Karfreitagnachmittag zwischen Obergerbacherhof und Ruppertsecken schwer verletzt. Die Polizei berichtet, dass der 62-Jährige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. Mit schweren Verletzungen am Bein kam er ins Krankenhaus. Am Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.