Das Überholen bei Gegenverkehr wurde einem 58-jährigen Motorradfahrer am Samstagabend zum Verhängnis. Auf der Bundesstraße 47 zwischen Dreisen und Göllheim hatte er versucht, im fließenden Verkehr einen Pkw zu überholen. Er erkannte die Gefahr und wollte zurück in die normale Fahrspur. Hierbei verlor der Motorradfahrer die Kontrolle, schlitterte mehrfach gegen die Leitplanke, und es kam schließlich zum Sturz. Der Verunglückte ließ sich dann anschließend von einer unbeteiligten Person in ein Krankenhaus bringen. Nach weiteren Polizeiangaben war ein weiteres Fahrzeug durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt worden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird laut Polizei wegen Alkohol und Betäubungsmittel im Straßenverkehr sowie wegen groben Eingriffes in den Verkehr und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro