Nur leichte Verletzungen trug ein 17-Jähriger am Montag bei einem Motorradunfall. Er verlor abends, als er auf der L386 von Kirchheimbolanden nach Bastenhaus fuhr, in einer Kurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. Dabei stürzte er und kam nach Angaben der Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle durch eine zufällig vorbeikommende Rettungssanitäterin wurde er ins Krankenhaus nach Kirchheimbolanden gebracht.